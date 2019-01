Luigi Gubitosi chi è | Amministratore delegato | Tim | Telecom Italia

LUIGI GUBITOSI CHI E’ – Durante la sua trentennale carriera, ha ricoperto incarichi di vertice in tantissime aziende: Fiat, Wind, Bank of America, Rai, Alitalia e per ultimo Tim.

Luigi Gubitosi, amministratore delegato di Tim dal 18 novembre, è stato il motivo del braccio di ferro tra il fondo Elliott e i francesi di Vivendi dopo la sfiducia ad Amos Genish.

Napoletano, viene descritto come un uomo dal carattere molto schivo al punto che, scherzosamente, si dice sembri più torinese che campano.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Luigi Gubitosi.

Luigi Gubitosi | Biografia | Studi

Il dirigente italiano è nato nel 1961 a Napoli. Da maggio 2017 è il commissario straordinario di Alitalia, insieme a Enrico Laghi e Stefano Paleari.

Gubitosi si è laureato in giurisprudenza all’università Federico II di Napoli, ha studiato alla London school of economics, e ha conseguito un Mba all’Insead di Fontainbleau.

Luigi Gubitosi | Biografia | Fiat

Dal 1986 al 2005 ha ricoperto numerosi incarichi nel gruppo Fiat: direttore finanziario, vicepresidente e responsabile Tesoreria del gruppo.

È stato presidente del consiglio di amministrazione di Fiat Partecipazioni, e membro del cda di Fiat Auto, Ferrari, Cnh, Iveco, Itedi – Italiana Edizioni, Comau e Magneti Marelli.

Luigi Gubitosi | Biografia | Da Wind a Bank of America

Dal 2007 al 2011 è stato amministratore delegato di Wind Telecomunicazioni, dopo essere entrato nel 2005 con la carica di Chief Financial Officer.

Da novembre 2011 a luglio 2012 ha ricoperto il ruolo di country manager e responsabile della divisione Corporate and investment banking di Bank of America Merrill Lynch, Italia.

Luigi Gubitosi | Biografia | Dalla Rai ad Alitalia

Gubitosi ha ricoperto anche l’incarico di direttore generale della Rai dal luglio 2012 all’agosto del 2015, come predecessore di Antonio Campo Dall’Orto.

Nel maggio del 2017 è stato nominato commissario straordinario di Alitalia, dopo esserne stato presidente in pectore nelle settimane precedenti.

Luigi Gubitosi | Tim

Nel maggio del 2018, il dirigente è entrato nel consiglio di amministrazione di Tim. Il 13 novembre il cda ha sfiduciato Genish, in seguito alle divergenze tra Vivendi (i cui 5 consiglieri hanno votato a favore dell’ex ad) e il gruppo Elliott.

Gubitosi è stato così nominato, il 18 novembre 2018, come nuovo amministratore delegato di Tim.

Luigi Gubitosi | Vita privata

Della vita privata di Gubitosi si sa davvero pochissimo. L’ad di Tim è sposato dal dicembre del 1994 con Maria Ludovica Tosti di Valminuta. Dal loro matrimonio è nato un figlio, Edoardo.

A conferma del suo carattere molto riservato, di Gubitosi non c’è traccia su nessun social network. Esiste solo un vecchio account Twitter relativo al periodo in cui era direttore generale della Rai. Ma non ha mai pubblicato nulla.