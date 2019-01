Dopo Gisele Bündchen, Blake Lively, Tony Garrn e Bar Refaeli, Camila Morrone è la nuova fiamma di Leonardo DiCaprio. I due, secondo i tabloid americani, si frequentano da più di un anno – avrebbero passato assieme Capodanno 2017 ad Aspen – ma sono usciti allo scoperto solo qualche mese fa.

Lei, bellissima, ha 23 anni in meno rispetto all’attore hollywoodiano. Infatti Morrone, che è una super modella argentina, è classe 1997: lo stesso anno di uscita di Titanic, il colossal che ha reso celebre DiCaprio in tutto il mondo. A notare questo “piccolo” dettaglio sono stati proprio i fan italiani dell’interprete, che è apparso sul piccolo schermo il 7 e l’8 gennaio 2019 con la messa in onda del film su Canale 5.

Chi è Camila Morrone

Nata a Buenos Aires il 16 giugno 1997, la ragazza si è trasferita a Los Angeles, in California, per avviare la sua carriera da top model. Figlia di due attori, Maximo Morrone e Lucila Solá, Camila si è avvicinata al mondo della recitazione. Merito, forse, anche dell’attuale compagno della madre, niente meno che Al Pacino. E proprio lo stesso Pacino, secondo i magazine americani, sarebbe stato il Cupido della coppia.

Il Jack di Titanic, in effetti, è da anni amico di Pacino – con lui presto reciterà insieme nel nuovo film di Quentin Tarantino. Camilla, quindi, conosce DiCaprio fin da quando era bambina.

La modella, comunque, ha iniziato a farsi notare all’età di 19 anni sfilando per Victoria’s Secret. È apparsa poi sulla copertina di Vogue Turchia e ha deciso di cimentarsi nel mondo del cinema. Qui ha avuto le prime esperienze: da My Own Private River, il documentario su River Phoenix diretto da James Franco, a Bukowski, sempre dello stesso regista. Ha lavorato anche accanto a Bruce Willis in Death Wish, uscito nel 2018.