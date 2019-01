Le Coliche | Video | Chi sono | Indie | Mai dire talk | Pechino Express | Instagram

LE COLICHE – Si chiamano Fabrizio e Claudio Colica, ma per il mondo del web sono Le Coliche. Due fratelli, molto popolari su tutti i social network: da Facebook, dove sono nati, a Youtube.

Oltre ai due fratelli Colica, fa parte del gruppo Giacomo Spaconi, il regista dei loro video. Le Coliche sono inoltre reduci dall’esperienza televisiva di Pechino Express su Rai Due e partecipano alla trasmissione di Italia 1 Mai dire Talk.

Hanno oltre 120mila iscritti al loro canale Youtube e centinaia di migliaia di visualizzazioni per ogni video.

La loro forza sta nel saper ironizzare su episodi e fatti della vita di tutti i giorni: tra i video più visti, le parodie sui cantanti Trap o Indie, come i TheGiornalisti, o personaggi della politica e dell’economia italiana.

Le Coliche | Video

Il primo video a renderli celebri al grande pubblico del web è “THEGIORNALAI – la verità dietro Riccione”, che prendeva in giro la canzone dei TheGiornalisti “Riccione”.

Romani, i fratelli Colica amano ironizzare anche sui problemi della loro città. Un altro video molto cliccato è infatti “Se i film d’azione fossero ambientati a ROMA”.

I due non sono solo fratelli, ma anche amici e colleghi. Le Coliche, infatti, sono sia attori che autori dei loro popolari video, diretti dal regista Giacomo Spaconi.

Tre anni di differenza, Claudio Colica è nato il 6 dicembre 1988, Fabrizio invece il 6 luglio del 1991.

Entrambi appassionati di arte e di cinema, si sono avvicinati quasi per caso al mondo di YouTube, ottenendo presto un incredibile e forse inaspettato successo.

Claudio è laureato in Comunicazione pubblica e d’impresa, mentre il fratello più piccolo frequenta il Centro Sperimentale di Cinematografia.

I due de Le Coliche, nonostante siano così affiatati e complici, litigano spesso, come hanno ammesso in alcune interviste.

Recentemente, si sono fatti conoscere dal pubblico di Rai Due grazie alla loro partecipazione al popolar show Pechino Express, che in questa edizione ha visto le varie coppie cimentarsi in spettacolari avventure in Africa.

Da dicembre 2018 fanno parte del cast della nuova trasmissione della Gialappa’s Band Mai dire talk, condotta dal Mago Forest, in onda in prima serata su Italia 1.

Le Coliche | Social | Youtube | Instagram

Molto attivi sui social, è possibile seguirli ovviamente sul loro canale Youtube.

Su Instagram sono seguiti da 117mila follower, mentre sulla loro pagina ufficiale Facebook sono seguiti da oltre 300mila persone.