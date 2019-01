Laura Pausini e Biagio Antonacci Tour 2019: le date, gli stadi e i biglietti

Laura Pausini e Biagio Antonacci: il tour

Laura Pausini Biagio Antonacci tour 2019 – I due protagonisti della musica pop italiana tornano a calcare il palcoscenico.

Laura Pausini e Biagio Antonacci hanno annunciato l’inizio del nuovo tour, il primo che si tiene negli stadi. A partire dal giugno 2019, i due artisti saliranno sui principali palchi degli stadi italiani: Bari, Roma, Milano, Firenze e molti altri.

Le sue stare della musica pop italiana si esibiranno sullo stesso palcoscenico e daranno vita a diversi pezzi inediti, che spaziano dai loro classici, come Il coraggio di andare, per arrivare ai lavori più recenti.

Laura Pausini e Biagio Antonacci: le date, gli stadi e i biglietti

6 giugno, Bari, Stadio San Nicola

29 giugno, Roma, Stadio Olimpico

4 luglio, Milano, Stadio di San Siro

8 luglio, Firenze,Stadio Artemio Franchi

12 luglio, Bologna, Stadio Dall’Ara

17 luglio, Torino, Stadio Olimpico

20 luglio, Padova, Stadio Euganeo

23 luglio, Pescara, Stadio Adriatico

27 luglio, Messina, Stadio San Filippo

1 agosto, Fiera di Cagliari

I biglietti per i concerti non sono ancora stati messi in vendita ma potranno essere acquistati on line sul sito TicketOne.it scegliendo la consegna tramite Corriere Espresso riceveranno l’esclusivo FanTicket.

La spedizione verrà presa in carico dal corriere a distanza di circa 15 giorni dall’acquisto pertanto si consiglia di tenere in considerazione tale data se si desidera acquistare biglietti per altri eventi all’interno dello stesso ordine. In ogni caso la consegna avverrà in tempo utile per l’evento acquistato.

È possibile acquistare un massimo di 6 biglietti per ciascun cliente.

