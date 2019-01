Nuovo look per Joe Bastianich: barba folta per il giudice di MasterChef 8

Nuovo look per Joe Bastianich, uno dei giudici di MastetChef più amati dagli italiani. Il popolare ristoratore (e musicista) da qualche mese ha deciso di cambiare e non poco la sua immagine: si è fatto crescere una folta barba.

Una svolta che ha colpito milioni di telespettatori già in occasione della sua apparizione a Verissimo lo scorso ottobre. Nel programma della Toffanin Bastianich raccontò la sua vita per lo più passata negli Stati Uniti, a New York per la precisione: “Ero un bambino normale, vivevo in una comunità piena di migranti”, le sue parole. “Il fatto che i miei parenti lavorassero in un ristorante era imbarazzante, era riservato a persone senza educazione e invidiavo gli altri bambini”.

“Mia madre? Lei era quella che comandava, tutt’ora è capace di darmi delle sberle davanti a tutti se necessario”. Poi sulla moglie con cui sta insieme da 25 anni: “Quasi 25 anni, tranne quando mi ha sbattuto fuori di casa…”. Poi ha chiarito: “Mi disse che io e il cane dovevamo uscire di casa e mi ha sbattuto fuori”.

Un rapporto a distanza visti i tanti impegni lavorativi: “Ogni rapporto ha alti e bassi, ci vuole tempo per capire le persone con cui andare lontano nel percorso della vita. Io spero che sia lei la donna della mia vita, non lo so, bisognerebbe chiederlo a lei”.

Ma torniamo alla sua barba messa in mostra anche nel video con i The Jackal diventato in poco tempo virale sul web.

Un cambio di look abbastanza radicale come si può notare dalle foto qui sotto:

BASTIANICH PRIMA

BASTIANICH OGGI

Ha fatto bene a farsi crescere la barba? Ai social – dove l’argomento tira molto – la risposta.

Ma chi è Joe Bastianich?

Nato il 17 settembre del 1968 a New York – figlio di Felice e Lidia, cuoca nata a Pola in Italia – Bastianich inizia a lavorare come lavapiatti nei ristoranti “Buonavia” e “Villaseconda” che i genitori possedevano nel Queens. Pulisce i marciapiedi e inizia a farsi le ossa nel mercato della carne del Bronx. Ora, l’imprenditore di origini italiane è diventato uno dei rappresentanti più significativi dello star system culinario internazionale.

A tredici anni, i genitori di Bastianich vendono i due ristoranti per investire sull’apertura di una nuova attività, il “Felidia”, situato nell’East Side di Manhattan, nei pressi del 59th Street Bridge.

(QUI IL PROFILO COMPLETO DI JOE BASTIANICH)