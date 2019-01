Immagini Buongiorno | Belle | Divertenti | Amore | Consigliate | WhatsApp

IMMAGINI BUONGIORNO – Volete mandare una bella immagine per augurare una buona giornata a qualche amico, parente o partner? Volete essere originali ma la fantasia non vi assiste? Consigli utili? Abbiamo raccolto qualche immagine per dare il buongiorno che potrebbe fare al caso vostro.

> QUI LE FRASI D’AMORE PER LUI E PER LEI

Immagini Buongiorno

Di seguito alcune immagini di buongiorno nuove, divertenti, d’amore, per lui e per lei:

Immagini buongiorno | E ancora:

Immagini buongiorno | Frasi

Di seguito una raccolta delle migliori, le più belle, le più divertenti e utili frasi sul buongiorno:

Vivi ogni giorno come se fosse ogni giorno. Né il primo né l’ultimo. L’unico. (Pablo Neruda)

La più coraggiosa decisione che prendi ogni giorno è quella di essere di buon umore. (Voltaire)

Per iniziare la giornata scelgo un caffè, per continuarla, un sorriso. (Stephen Littleword)

Quando ti alzi il mattino, pensa quale prezioso privilegio è essere vivi: respirare, pensare, provare gioia e amare. (Marco Aurelio)

Un sorriso nel primo volto incontrato al mattino è un benvenuto al giorno che inizia. (Banana Yoshimoto)

> QUI TUTTE LE FRASI PER IL BUONGIORNO

Immagini buongiorno | Frasi | E ancora:

Prenditi il diritto di sorprenderti. (Milan Kundera)

Un giorno senza sorriso è un giorno perso. (Charlie Chaplin)

Coloro che sognano di giorno sanno molte cose che sfuggono a chi sogna soltanto di notte. (Edgar Allan Poe)

Ogni giorno non può essere buono, ma c’è qualcosa di buono in tutti i giorni. (Anonimo)

Buongiorno. Rendi la tua vita ricca come ogni maggese. Rinnova la tua quotidianità rendendola moderna. (Anonimo)

“Non è che sono a letto… sto lavorando sotto copertura.” (Anonimo)

“Hai presente quando ti svegli e hai subito voglia di fare mille cose? Io no.” (Anonimo)

> QUI I MIGLIORI STATI WHATSAPP