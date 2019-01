Holding out for you: ecco la nuova canzone di Fedez con Lara Larsson

Holding out for you Fedez | Nuovo singolo | Zara Larsson | Significato | Audio

HOLDING OUT FOR YOU FEDEZ – Venerdì 11 gennaio 2019 è uscito il nuovo singolo di Fedez intitolato Holding Out For You realizzato insieme alla popstar mondiale Zara Larsson.

Il secondo brano che anticipa l’uscita di Paranoia Airlines, il nuovo album di Fedez che uscirà il 25 gennaio 2019, è carico di aspettative visto anche il successo del primo singolo, Prima di Ogni Cosa.

Holding out for you Fedez | Audio

Ecco la nuova canzone di Fedez:

Holding out for you Fedez | Nuovo singolo | Zara Larsson | Testo

Ecco finalmente il testo di Holding Out For You di Fedez e Zara Larsson:

I don’t like to talk to strangers (Non mi piace parlare con gli sconosciuti)

most of them are fucking insane but (Molti di loro sono fott***mente pazzi, ma)

but that’s how it goes (ma ecco come va)

L’amore è il privé del sesso

selezione all’ingresso

ti posso fare avere un pass

quanto cazzo odio il club

l’amore non è ricambiato

l’odio lo è sempre

cause they are for me (Perchè queste sono per me)

the things I’ve had enough (Le cose di cui ne ho abbastanza)

con un cuore trasparente

eppure tu non vedi niente

like a unicorn (Come un unicorno)

I dream it before I know it when I see it all (Lo sogno prima di sapere quando l’ho visto tutto)

holding out for you (Mi offro a te)

prima che lo scriva

holding out for you

sulla pelle viva

senza alternativa

siamo in trattativa

senza esclusiva mai

holding out for you

senza aspettativa

senza trattativa

senza esclusiva mai

eppure tutto quanto si incastra

l’inchiostro sopra la pelle bianca

e non ci pensare su che non si cancella più

ridi ridi tanto non passa

ascolto la mia tachicardia

mi dici è meglio andarsene via

il senso di anarchia

ma sto sotto anestesia

mi vuole buttare giù

l’amore non è ricambiato

l’odio lo è sempre

cause I’m tired of the walk 0f shame (Perchè sono stanca di vergognarmi)

for feelin’ horny (perché sono eccitata)

con un cuore trasparente

eppure tu non vedi niente

Like a unicorn I’ve dream before

I know it when I see it all

Holding out for you

prima che lo scriva

holding out for you

sulla pelle viva

senza aspettativa

senza alternativa

siamo in trattativa

senza esclusiva ma

holding out for you

senza aspettativa

siamo in trattativa

senza esclusiva mai

l’amore è un vestito scontato

non puoi restituirlo dopo che l’hai provato

forse sono arrivato per svuotarti l’armadio

mi mandi file audio

mi dici fai il bravo

e poi mi sorridi mentre io mi allontano

lo sai farei il contrario se tu me lo chiedessi

tu sei così profonda che io muoio annegato

un uomo tutto d’un pezzo

ma con il cuore a pezzi

holding out for you

prima che lo scriva

holding out for you

sulla pelle viva

siamo in trattativa

senza esclusiva mai

holding out for you

senza aspettativa

holding out for you

senza alternativa

sono in trattativa

senza esclusiva mai

Holding out for you Fedez | Nuovo singolo | Significato

Ma qual è il significato del singolo Holding Out For You? La nuova canzone di Fedez è un brano molto pop che riprende le sonorità di Zara Larsson. Il significato del brano è semplice. Il rapper ha voluto raccontare in Holding Out For You tutte le paure, i dubbi e i tormenti che possono nascere in una relazione d’amore.

Holding out for you Fedez | Nuovo singolo | Zara Larsson

Chi è Zara Larsson? Si tratta di un’artista internazionale diventata famosa per la canzone Lush Life che ha ottenuto 3 dischi di platino e oltre 746 milioni di streaming su Spotify solo nel nostro paese.

Zara è una cantante svedese che è diventata poi famosissima in tutto il mondo grazie ai brani This One’s For You, inno degli europei di calcio 2016 featuring David Guetta, e Symphony con i Clean Bandit.