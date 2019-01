La serie che in passato ha fatto impazzire le teenagers di mezzo mondo, Gossip Girl, dal 1 gennaio 2019 torna disponibile sul piccolo schermo grazie a Netflix.

La piattaforma di streaming più famosa al mondo – anche se dall’ultima puntata della serie sono passati anni – ha deciso infatti di accontentare i più affezionati alle vite “scandalose” dei ricchissimi abitanti della Upper East Side di Manhattan, riproponendo la amata serie tv.

E in effetti, da quando Netflix Italia ha annunciato questo ritorno, i fan si sono scatenati e il web è letteralmente impazzito. Questo visibilio è dovuto soprattutto al fatto che la piattaforma ha deciso di inserire per Gossip Girl una descrizione tanto singolare quanto veritiera: “Rich, unreasonably attractive private school students do horrible, scandalous things to each other. Repeatedly.“, che tradotto diventa “Ricchi e eccessivamente attraenti studenti una prestigiosa scuola si fanno cose orribili e scandolose a vicenda. Ripetutamente”.

E proprio perché la descrizione racconta in poche righe la cruda verità a proposito della serie, molti fan hanno addirittura pensato che l’autore sia un appassionato del teen-drama (o magari qualcuno che, al contrario, la detesta).

Gossip Girl Netflix | Trama e Cast

Gossip Girl è una serie televisiva statunitense che è stata trasmessa sul canale Usa The CW dal 2007 al 2012. È basata sugli omonimi romanzi di Cecily von Ziegesar.

In Italia, invece, è stata trasmessa in anteprima da Mya – il canale Pay di Mediaset Premium – a partire dal 19 gennaio 2008 al 5 marzo 2013; la serie è poi stata resa disponibile per la visione in chiaro, su Italia 1, dal 7 gennaio 2009 al 4 gennaio 2014.

I principali interpreti della serie sono: Blake Lively (Serena van der Woodsen), Leighton Meester (Blair Waldorf), Taylor Momsen (Jenny Humphrey), Penn Badgley (Dan Humphrey), Chace Crawford (Nate Archibald), Ed Westwick (Chuck Bass).

Il teen-drama vede come principale protagonista proprio Manhattan – ed in particolare la sua Upper East Side, la zona più ricca della città – contesto all’interno del quale vengono raccontate le storie “scandalose” dei ricchissimi protagonisti.

Gossip Girl, la voce narrante di tutta la serie che si occupa appunto di narrare le vicende dei ragazzi, ha invece un’identità che rimane nascosta fino all’ultima puntata della serie, la quale inizia con l’annuncio del ritorno di Serena Van Der Woodsen.

La bellissima e biondissima Serena torna dopo essere stata via, senza aver dato spiegazioni a nessuno, per ben otto mesi. Dal suo rimpatrio a Manhattan saranno tantissime le vicende e gli intrighi che vedranno coinvolta lei, la sua amica-sorella Blair e tanti altri personaggi.