Giornata della Memoria 2019: ecco tutti gli eventi e le iniziative in Italia

GIORNATA DELLA MEMORIA 2019 – La Giornata della Memoria è una ricorrenza internazionale che viene celebrata ogni anno il 27 gennaio al fine di commemorare le vittime dell’Olocausto.

La tragedia della Shoah e le orrende barbarie naziste perpetrate sul popolo ebraico non potranno mai essere dimenticate ma, come tutti gli anni, la Giornata della Memoria è un momento in cui tutto il mondo commemora i diversi milioni di persone che furono deportate nei campi di concentramento per poi essere sterminate. E proprio al fine di celebrare il loro ricordo e sensibilizzare le nuove generazioni su questo importante tema in Italia, come anche negli altri paesi, il 27 gennaio vengono organizzati diversi eventi ed iniziative dal nord al sud della penisola.

Giornata della Memoria 2019 | Gli eventi e le iniziative

Mostre, dibattiti, incontri, proiezioni. Queste le principali iniziative organizzate in diverse città italiane per celebrare la Giornata della Memoria. Ecco qui di seguito gli eventi in programma per ogni città:

ROMA

16 gennaio ore 20:30 – Auditorium parco della musica, Sala Sinopoli. Concerto Libero è il mio canto. Musiche di donne deportate

Concerto Libero è il mio canto. Musiche di donne deportate 25 gennaio ore 11.00 – Camera dei Deputati, Palazzo dei Gruppi C.d. Auletta dei Gruppi Parlamentari. Convegno La didattica della Shoah organizzato dall’UCEI, dalla PCM e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca

Convegno La didattica della Shoah organizzato dall’UCEI, dalla PCM e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 27 gennaio ore 14.00 – Casina dei Vallati. Mostra La diplomazia italiana di fronte alla persecuzione degli ebrei 1938-1943

MILANO

24 – 25 gennaio 2019. Posa di pietre d’inciampo in memoria della deportazione

Posa di pietre d’inciampo in memoria della deportazione 29 Gennaio 2019 ore 10.30, Conservatorio G. Verdi di Milano. Testimonianza di Tati e Andra Bucci per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado

Testimonianza di Tati e Andra Bucci per gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado 11 febbraio 2019 ore 10.30, Conservatorio G. Verdi di Milano. Testimonianza di Sami Modiano e brani musicali a cura degli studenti del Conservatorio

Testimonianza di Sami Modiano e brani musicali a cura degli studenti del Conservatorio 21 febbraio 2019 ore 9.00 – 16.00, Palazzo Lombardia. Seminario di aggiornamento per docenti in collaborazione con l’Istituto Yad Vashem, il Miur e la Regione Lombardia

Seminario di aggiornamento per docenti in collaborazione con l’Istituto Yad Vashem, il Miur e la Regione Lombardia 27 gennaio 2019 ore 20, Conservatorio G. Verdi. Serata culturale in memoria di Primo Levi con letture di poesie e concerto di musiche di Leonard Bernstein eseguito dai musicisti e solisti del Conservatorio diretti da Cristina Frosini

TORINO

27 gennaio 2019, Run for men. Una corsa sportiva non competitiva organizzata dall’UCEI (Unione delle Comunità Ebraiche Italiane) per ricordare le vittime della Shoah. Sono previsti due percorsi, uno di 10 km e l’altro di 4km; il luogo di raduno è Piazza Madama Cristina a Torino, mentre l’orario è fissato alle 10.30. La partenza della maratona è invece prevista alle ore 11.15. Parteciperanno come testimonial il podista campione olimpionico Shaul Ladany (sopravvissuto sia alla Shoah che alla strage degli atleti israeliani delle Olimpiadi di Monaco), Luciana Littizzetto e Luca Argentero.

VENEZIA

27 gennaio 2019, Teatro Goldoni. Teatro Canzone Caffè Odessa

Teatro Canzone Caffè Odessa 27 gennaio 2019, Conservatorio Benedetto Marcello. Concerto La ballata dell’esilio

Concerto La ballata dell’esilio 27 gennaio 2019 ore 18, Giardini di Castello. Incontro con Moira Mion e letture delle memorie di guerra

PALERMO

28 gennaio 2019, Palazzo Steri. Mostra relativa al concorso scolastico I giovani ricordano la Shoah (bandito dal MIUR in collaborazione con l’UCEI).

FERRARA

21 gennaio ore 21.00, Ridotto del Teatro comunale. Concerto A ottant’anni dalle leggi razziali per ricordare vita e musiche di Vittore Veneziani.

BENEVENTO