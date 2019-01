Frasi d’amore belle | Per lui | Per lei | Anniversario Matrimonio | Film | Libri

FRASI D'AMORE BELLE – Tutte le frasi d'amore più belle.

Abbiamo messo insieme per voi una raccolta di frasi d’amore – ovviamente incompleta, perché del tema si è letto e scritto tantissimo -: dalle canzoni italiane, dai libri, dai film.. per una ricorrenza importante o solo per dedicare un pensiero al nostro/a ragazzo/a.

Frasi d’amore | Dalle canzoni italiane

Sono al buio e penso a te, chiudo gli occhi e penso a te, io non dormo e penso a te (Lucio Battisti)

Buonanotte fiorellino, buonanotte tra le stelle e la stanza, per sognarti devo averti vicino e vicino non è ancora abbastanza (Francesco De Gregori)

Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento, per i tuoi pochi anni e per i miei che sono cento (Lucio Dalla)

Non ridere, ti prego, di queste mie parole, io sono solo un’ ombra e tu, Rossana, il sole (Francesco Guccini)

Ma che la baciai, per Dio, sì lo ricordo, e il mio cuore le restò sulle labbra (Fabrizio De André)

Mi sono innamorato di te e adesso non so neppur io cosa fare: il giorno mi pento d’averti incontrata, la notte ti vengo a cercare (Luigi Tenco)

Mi sei scoppiato dentro il cuore all’improvviso, non lo so perché, sarà perché mi hai guardato come nessuno mi ha guardato mai (Mina)

Avrei dovuto perderti, invece ti ho cercato (Mia Martini)

Prendimi al volo e poi non farmi cadere più, da questa altezza sai non ci si salva mai (Renato Zero)

Ieri ho ritrovato le tue iniziali nel mio cuore (Claudio Baglioni)

Se hai bisogno e non mi trovi cercami in un sogno (Vasco Rossi)

A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei (Jovanotti)

Sei come un’onda che ribatte e sbatte dentro di me (Lunapop)

E poi all’improvviso sei arrivata tu, non so chi l’ha deciso, m’hai preso sempre più (883)

Ho messo via un bel po’ di cose ma non mi spiego mai il perché io non riesca a metter via te (Ligabue)

Tu sei dentro di me come l’alta marea che scompare e riappare portandoti via (Antonello Venditti)

L’amore non esiste ma esistiamo io e te e la nostra ribellione alla statistica (Niccolò Fabi, Daniele Silvestri, Max Gazzè)

Solo per te convinco le stelle a disegnare nel cielo infinito qualcosa che somiglia a te (Negramaro)

(Negramaro) Sei nell’anima e lì ti lascio per sempre, sei in ogni parte di me, ti sento scendere tra respiro e battito (Gianna Nannini)

E se ti fermassi soltanto un momento potresti capire davvero che è questo che cerco di dirti da circa una vita e lo tengo per me: sei parte di me (Zero Assoluto)

Vorrei darti tutto, amarti meglio, poter vivere altre vite insieme a te (Baustelle)

Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo (Calcutta)

Sai che ho vinto il mondiale da quando ci sei? Sei la Nazionale del 2006 (Thegiornalisti)

Frasi d’amore | Dai libri

Fortunato quanto gli dei a me pare colui che siede di fronte a te e da vicino ode la tua voce e il riso melodioso (Saffo)

Toglimi il pane, se vuoi, toglimi l’aria, ma non togliermi il tuo sorriso (Pablo Neruda)

Tre fiammiferi accesi uno per uno nella notte. Il primo per vederti tutto il viso, il secondo per vederti gli occhi, l’ultimo per vedere la tua bocca. E tutto il buio per ricordarmi queste cose, mentre ti stringo fra le braccia (Jacques Prevert)

Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni (Alda Merini)

L’amore non possiede, né vorrebbe essere posseduto poiché l’amore basta all’amore (Khalil Gibran)

Questa è la meraviglia che le stelle separa. Il tuo cuore lo porto con me, lo porto nel mio (Edward Estlin Cummings)

Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere, per cibarsi dei sogni (Erri De Luca)

Quando Dio creò l’amore non ci ha aiutato molto […]. Ha fatto qualche errore ma quando creò te distesa a letto fece tutto il Suo Sacro Universo (Charles Bukowski)

Io bacio te così come sei e come sarai domani e oltre e quando il mio tempo sarà trascorso (Erich Fried)

Nulla senza di te sarebbe quello che è (Giorgio Caproni)

Forse sei pazza, sicuramente bella, hai questi occhi che non finirei mai di guardarci dentro (Guido Catalano)

Ci sei ancora tu, ancora e soltanto tu, ancora sulla punta delle dita in mezzo ai miei desideri più coraggiosi e c’è ancora il tuo viso sul viso di chiunque altro e penso ancora a te di fronte al mare (Susanna Casciani)

Frasi d’amore | Dai film

Sono nato quando mi hai baciato. Sono morto quando mi hai lasciato. Ho vissuto per qualche settimana mentre mi hai amato (Il diritto di uccidere)

Io sono felice. Sono felice con te. Sono felice come sto. È questa la mia maniera di essere felice (La vita di Adele)

Che bella la vita, ora che il mondo mi ha dato te (Moulin Rouge)

Colora la mia vita con il caos dell’inquietudine (500 giorni insieme)

La cosa più grande che tu possa imparare, è amare e lasciarti amare (Moulin Rouge)

Io ti dico: buttati a capofitto, trova qualcuno da amare alla follia e che ti ami alla stessa maniera (Vi presento Joe Black)

Io penso che l’amore vero, autentico, crei una tregua dalla morte (Midnight in Paris)

Preferirei dividere una sola vita con te che affrontare tutte le ere di questo mondo da sola (Il signore degli anelli)

Chi sei tu che, avvolta nella notte, inciampi così nei miei pensieri più profondi? (Shakespeare in love)

In questo momento potrei morire Clem, io mi sento così felice. Non avevo mai provato cosa fosse la felicità. Sono esattamente dove voglio essere (Se mi lasci ti cancello)

Vorrei aver fatto tutto sulla terra con te (Il grande Gatsby)

Ho un amore ed è tutto quello che ho (West Side Story)

In certi momenti mi manchi così tanto che ho paura di non farcela (Brokeback Mountain)

Frasi d’amore | Per lui e per lei

Frasi d amore