Frasi buonanotte | Belle | Divertenti | Amore | Per lui e per lei | Consigliate

FRASI BUONANOTTE – Volete mandare un messaggio di buonanotte al vostro partner e non sapete cosa scrivere? Avete bisogno di un piccolo/grande aiuto? La fantasia non vi assiste? Abbiamo raccolto qualche frase per augurare buonanotte che potrebbe fare al caso vostro:

Frasi buonanotte

Di seguito l’elenco di alcune frasi con cui augurare buonanotte ad amici, parenti e partner:

Quando la sera le luci si spengono… tu tieni acceso il cuore! Buonanotte! (Stephen Littleword)

E mi piace la notte ascoltare le stelle. Sono come cinquecento milioni di sonagli. (Antoine De Saint Exupèry)

Sei la frase più bella all’interno della mia canzone preferita. Buona notte! (Anonimo)

Sei la finestra a volte verso cui indirizzo parole di notte, quando mi splende il cuore. (Alda Merini)

Di notte ogni cosa assume forme più lievi, più sfumate, quasi magiche. Tutto si addolcisce e si attenua, anche le rughe del viso e quelle dell’anima. (Romano Battaglia)

Buona notte, buona notte! Separarsi è un sì dolce dolore, che dirò buona notte finché non sarà mattina. (William Shakespeare)

Odio doverti dire buonanotte quando in realtà vorrei parlarti fino all’alba. (Anonimo)

L’amore è quando non riesci a dormire perché finalmente la realtà è migliore dei tuoi sogni. (Dr Seuss)

L’amore è quando impieghi 20 minuti ad inviare un sms e alla fine scrivi solo “buonanotte”. (F. Roversi)

È bello un “buonanotte”, ma un “buonanotte, a domani” è un’altra cosa.

(Ptkdev, Twitter)

Frasi buonanotte | E ancora:

Buonanotte a chi aspetta. A chi ha la forza di rialzarsi dopo ogni caduta. (Elvira Asile)

E’ bellissimo quando qualcuno ti da la buonanotte su whatsapp e poi dopo non entra più. E’ un po’ come dire “sei il mio ultimo pensiero”; ed è bellissimo. (Anonimo)

Non si è mai troppo grandi per il bacio della buonanotte. (Anonimo)

E’ arrivata l’ora di spegnere le stelle e accendere i sogni. Buona notte. (Anonimo)

Buona notte a te che invadi i miei pensieri, stanotte chiudi i tuoi occhi e ascolta il silenzio, e se senti un soffio di vento tra i capelli non ti svegliare, sono io che ti abbraccio con il pensiero. (Ejay Ivan Lac)

Smetterò di amarti quando un pittore cieco dipingerà il rumore di un petalo di rosa caduta su un pavimento di cristallo. (Anonimo)

La notte è calda, la notte è lunga, la notte è magnifica per ascoltare storie. (Antonio Tabucchi)

La notte non è meno meravigliosa del giorno, non è meno divina; di notte risplendono luminose le stelle, e si hanno rivelazioni che il giorno ignora. (Nikolaj Berdjaev)

Io amo la notte perché di notte tutti i colori sono uguali e io sono uguale agli altri… (Bob Marley)

Ora ti do la buonanotte, come ogni altra volta. Ti bacio e poi ti auguro la buonanotte, e poi apro la porta e poi esco per le strade con il cuore pieno e l’anima affamata. Ma continuo a tornare, ancora e sempre, per baciarti e augurarti la buonanotte e aprire la porta e uscire per la strada con l’anima affamata e il cuore pieno. (Khalil Gibran)

