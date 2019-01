Enrico Nigiotti: tutto quello che c’è da sapere sul cantante in gara al Festival di Sanremo 2019

Enrico Nigiotti Sanremo 2019 | Carriera | Canzoni | Vita privata | Instagram

ENRICO NIGIOTTI SANREMO 2019 – Enrico Nigiotti è un cantautore italiano nato a Livorno l’11 giugno 1987 diventato famoso grazie alla sua partecipazione al famoso talent musicale: X Factor. In particolare il ragazzo partecipò all’undicesima edizione, quella del 2017.

Fin da bambino coltiva la passione per la musica blues ereditata dal padre Stefano. Poco più che sedicenne inizia a scrivere canzoni. Nel 2008 debutta ufficialmente nella discografia dopo aver ottenuto un contratto con la Sugar Music di Caterina Caselli.

Un debutto con il botto: il singolo Addio viene prodotto da Michele Canova e arrangiato nei cori da Elisa. Il successo di pubblico però non arriva. Nel 2009 partecipa quindi alla nona edizione del talent show Amici di Maria De Filippi. Arrivato alla fase serale del programma, però, Nigiotti abbandona la competizione a favore dell’allora fidanzata Elena D’Amario, anche lei concorrente del talent.

Nel periodo della sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi pubblica il suo primo album, che contiene, oltre a brani suoi, pezzi scritti da Tricarico e Gianluca Grignani.

Dopo un periodo lontano dalle scene, nel 2011 partecipa ad un concorso indetto dall’etichetta discografica di Mara Maionchi “Non ho l’età” per lanciare sul mercato nuovi talenti, ma l’esperienza non va a buon fine.

Nel 2012 ottiene un contratto con Universal Music e sotto la produzione di Brando lavora ad un progetto discografico. Con il brano “Qualcosa da decidere”, viene selezionato per partecipare al Festival di Sanremo 2015 nella sezione “Nuove proposte”.

Al termine della kermesse sanremese si classifica terzo e pubblica il suo secondo album “Qualcosa da decidere”. In quell’anno viene scelto per aprire alcune date del tour di Gianna Nannini.”

Nel 2017 si presenta alle selezioni dell’undicesima edizione di X Factor con il brano inedito “L’amore è”. Supera tutte le selezioni e viene scelto per far parte della categoria Over, guidata da Mara Maionchi.

Durante il talent Nigiotti si mette in mostra e arriva in finale dove si classifica terzo. Dopo X Factor il suo singolo “L’amore è” riscuote un notevole successo. La canzone viene infatti certificata disco di platino.

A marzo 2018 pubblica poi il singolo “Nel silenzio di mille parole”.

Successivamente Nigiotti ha aperto il concerto al Circo Massimo di Laura Pausini, per cui ha scritto il brano “Le due finestre”, incluso nell’album “Fatti sentire”. Ad agosto 2018 pubblica il singolo “Complici”, che vede la partecipazione di Gianna Nannini. Singolo che anticipa la pubblicazione del suo terzo album “Cenerentola”. Nello stesso periodo scrive per Eros Ramazzotti il brano “Ho bisogno di te”, incluso nell’album “Vita ce n’è”.

Infine la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Nonno Hollywood”.

Fidanzato? Enrico Nigiotti da qualche anno è legato a Giulia Diana, una psicologa e non solo, perché è anche ballerina e insegnante di danza.

Nigiotti, come molti suoi colleghi, è molto attivo sui social. In particolare Instagram (qui il suo profilo) dove posta diversi contenuti legati alla sua vita privata e lavorativa.