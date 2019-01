Elena Sofia Ricci | Che Dio ci aiuti 5 | Carriera | Età | Marito | Figli | Film | Instagram

ELENA SOFIA RICCI – Nata a Firenze il 29 marzo 1962, il suo vero nome è Elena Sofia Barucchieri. Sin da piccola è attorniata dall’arte e dal mondo dello spettacolo.

Figlia di uno storico dell’arte e di una scenografa, Elena Sofia Ricci ha anche una sorella danzatrice, Elisa.

A partire dal 10 gennaio 2019, è di nuovo protagonista della fiction di Rai Uno Che Dio ci aiuti 5, nella quale interpreta il ruolo di suor Angela.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU CHE DIO CI AIUTI 5

Elena Sofia Ricci | Carriera

Sin da piccola debutta in teatro, mentre al cinema esordisce con Arrivano i gatti di Carlo Vanzina. Il primo vero successo sul piccolo schermo arriva nel 1984 con Pupi Avati e il film Impiegati, grazie al quale ottiene il Globo d’Oro come migliore attrice rivelazione.

Recita con altri importanti registi come Carlo Verdone in Io e mia sorella, commedia che le vale un Ciak d’Oro, un David di Donatello e un Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista.

Nel 1990 è diretta da Luigi Magni ne In nome del popolo sovrano e da Luciano Odorisio in Ne parliamo lunedì, grazie al quale vince un David di Donatello e un Ciak d’Oro come migliore attrice non protagonista.

Non solo cinema. Elena Sofia Ricci partecipa anche a molte fiction e telefilm televisivi, come Caro Maestro su Canale 5 con Marco Columbro.

Sono proprio queste apparizioni sul piccolo schermo a regalarle molta visibilità tra il grande pubblico.

A partire dal 2004 Ricci è una delle protagoniste di Orgoglio, serie tv di Raiuno in cui veste i panni, per tre stagioni, della nobile Anna Obrofari.

Nel 2006, nella fiction Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra veste i panni di Francesca Morvillo, moglie del magistrato ucciso. Nello stesso periodo fa parte del cast della fortunata serie di Canale 5 I Cesaroni, con Max Tortora e Claudio Amendola.

Nel 2009 Elena Sofia Ricci è nelle sale con Ex, commedia corale diretta da Fausto Brizzi, e l’anno seguente torna al cinema in Genitori & figli – Agitare bene prima dell’uso, per la regia di Giovanni Veronesi.

Nello stesso periodo è ancora sul grande schermo con Mine vaganti: grazie alla pellicola di Ferzan Ozpetek ottiene una nomination al David di Donatello, e vince un Nastro d’Argento e il Ciak d’Oro come migliore attrice non protagonista.

Nel 2011 inizia a recitare nella fiction di Raiuno, diretta da Francesco Vicario, Che Dio ci aiuti, dove interpreta la protagonista, Suor Angela. Un grande successo di pubblico, tanto che la serie viene riproposta per altre stagioni.

> QUI IL CAST COMPLETO DI CHE DIO CI AIUTI 5

Nel 2014 torna ad essere diretta da Ozpetek nel film Allacciate le cinture. Nel 2018 interpreta il ruolo di Veronica Lario nel film Loro di Sorrentino su Silvio Berlusconi.

Elena Sofia Ricci ha vinto molti premi in carriera, tra cui cui due David di Donatello, quattro Nastri d’argento (di cui uno speciale), un Globo d’oro, tre Ciak d’oro, una Grolla d’oro, un Premio Rodolfo Valentino, un Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto.

Elena Sofia Ricci | Vita privata

La Ricci è attualmente sposata con il compositore Stefano Mainetti, da cui ha avuto una figlia di nome Maria.

È stata sposata per un anno con Luca Damiani. Nel 1996, dalla relazione con Pino Quartullo (attore e regista) ha avuto una figlia, Emma.

L’attrice di recente ha rivelato di aver subito una violenza sessuale all’età di 12 anni: “Ora che mia mamma è venuta a mancare, posso parlare con libertà: a 12 anni sono stata abusata – le sue parole -. Non l’ho mai dichiarato prima perché purtroppo è stata mia madre a consegnarmi inconsapevolmente nelle mani del mio carnefice, mandandomi in vacanza con un amico di famiglia. Certo, nel mio caso si tratta di pedofilia, ma un abuso resta un abuso e nessun uomo ha il diritto di esercitare il proprio potere per violentare una donna, adulta o minorenne”. (qui tutti i dettagli)

Elena Sofia Ricci | Social | Instagram

Molto attiva sui social, sul suo profilo Instagram ha oltre 165mila follower.

Che Dio ci aiuti 5 | Novità

A due anni dalla messa in onda della quarta serie, ci sono stati numerosi avvicendamenti all’interno del cast di Che Dio ci aiuti 5. A sorprendere i fan, soprattutto, l’esclusione di Diana Del Bufalo, nella serie da sole due stagioni nel ruolo di Monica: “La notizia che non sono a Che Dio Ci Aiuti 5 è vera, purtroppo, ma non dipende da me”, ha rivelato l’attrice qualche tempo fa su Instagram.

Altro grande assente è Lino Guanciale, l’avvocato Guido Corsi che già nella quarta serie aveva limitato di molto le sue apparizioni. Ma la notizia non ha stupito i fan più attenti, visto che lo stesso attore l’aveva annunciato a tempo debito.

A tanti grandi assenze corrispondono però alcune new entry: è il caso di Raniero Monaco Di Lapio, che interpreterà Athos, il papà di Emma; Laura Adriani, che sarà la nipote di suor Costanza e Simonetta Colombu, una novizia del convento di nome Ginevra.

Altra novità, che ha portato anche qualche polemica attorno alla fiction, è lo spostamento del set da Fabriano, nelle Marche, ad Assisi.

> QUI DOVE VEDERE CHE DIO CI AIUTI 5 IN STREAMING