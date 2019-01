Einar: tutto quello che c’è da sapere sul cantante in gara al Festival di Sanremo 2019

Einar Sanremo 2019 | Canzoni | Carriera | Amici | Vita privata | Instagram

EINAR SANREMO 2019 – Classe 1993, Einar è uno dei partecipanti a Sanremo 2019 nella sezione Big, in gara con il brano Parole nuove.

Noto al grande pubblico per la sua partecipazione alla diciassettesima edizione di Amici, il popolare talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi.

Einar Ortiz, originario di Cuba, è uno dei vincitori di Sanremo Giovani, il programma andato in onda su Rai 1 a dicembre 2018 condotto da Pippo Baudo e Fabio Rovazzi.

Grazie a questo successo, Einar è potuto accedere alla fase finale della 69esima edizione del Festival tra i Big.

Einar Sanremo 2019 | Carriera

Nato a Cuba il 22 maggio 1993, arriva in Italia a nove anni con la madre e la sorella e vive in provincia di Brescia, a Prevalle. Lavora come operaio, in una fabbrica che si occupa di produrre filo diamantato per tagliare il marmo.

Ha lavorato anche come tornitore, ma da sempre la sua passione è la musica e il canto. Tuttavia Einar si avvicina realmente a questo mondo solo da poco. Studia da autodidatta e inizia così a scrivere i suoi primi brani.

Tra gli artisti che influenzano la sua musica, Bruno Mars, John Legend e Marco Mengoni.

Il suo primo vero approccio con il mondo della musica e soprattutto la popolarità arrivano grazie alla partecipazione ad Amici di Maria De Filippi.

Arriva prima al serale del noto talent, poi fino in finale, piazzandosi al terzo posto.

Contemporaneamente, Einar pubblica il suo primo EP, che contiene alcune cover e alcuni inediti, come Notte d’agosto (scritto da Tony Maiello), Salutalo da parte mia (scritto da Daniele Magro) e Non c’è (scritto da Einar).

Dopo il grande successo di pubblico e di fan avuto con Amici, Einar partecipa a Sanremo Giovani con Centomila volte, scritta da Tony Maiello, Ivan Bentivoglio e prodotta da Kikko Palmosi.

A scegliere Einar Ortiz per la gara che ha sostituito la competizione delle Nuove proposte è stato direttamente il direttore artistico Claudio Baglioni.

Grazie alla vittoria a Sanremo Giovani, Einar potrà competere direttamente con i Bis sul palco dell’Ariston a Sanremo 2019.

Einar Sanremo 2019 | Curiosità | Vita privata

Originario di Cuba, vive in un paesino in provincia di Brescia dall’età di nove anni. Einar è fidanzato, da diversi anni, con la fashion blogger e ballerina, Valentina Ragnoli.

Einar Sanremo 2019 | Social | Instagram

Condivide spesso sue foto sul proprio profilo Instagram. È seguito da oltre 450mila fan.