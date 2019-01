Dove nevica oggi in Italia | Tutte le notizie e gli aggiornamenti live in tempo reale

DOVE NEVICA OGGI IN ITALIA – Dove nevica oggi? Qui potete trovare tutte le notizie e gli aggiornamenti in tempo reale sui fenomeni nevosi in tutte le regioni italiane e per tutto l’inverno. Dal nord al sud, dalle Alpi agli Appennini fino alle isole e alle località costiere, vediamo quindi, giorno per giorno, dove è prevista la neve in Italia.

Dove nevica oggi in Italia | Aggiornamento 4 gennaio 2019 – Lazio, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. Il sud Italia è nella morsa del gelo ormai da ore e la neve sta causando gravi disagi alla circolazione. Inoltre le scuole sono state chiuse in molti comuni per le grandi quantità di neve cadute nella notte. (QUI TUTTI I DETTAGLI REGIONE PER REGIONE)

Dove nevica oggi in Italia | Aggiornamento 3 gennaio 2019 – La Protezione civile ha diramato un avviso che prevede nevicate su Sicilia settentrionale e Calabria meridionale, inizialmente a quote superiori a 600-800 metri, con quota neve in progressivo calo fino a 200-400 metri con locali possibili sconfinamenti fino al livello del mare e apporti al suolo da deboli a moderati, localmente abbondanti alle quote collinari e montane.

Dal tardo pomeriggio di giovedì 3 gennaio si prevede, inoltre, “il persistere di venti da forti a burrasca su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia con possibili mareggiate lungo le coste esposte”.

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di giovedi 3 gennaio, allerta gialla su Abruzzo, su gran parte del Molise e sui versanti ionici e tirrenici della Sicilia, comprese le isole Eolie.

Dove sta nevicando in questo momento? Dove nevicherà? Sono domande, queste, all’ordine del giorno nel periodo invernale. Neve e freddo, infatti, da una parte regalano magnifici paesaggi e rendono particolarmente suggestivi i panorami delle nostre città, ma dall’altra sono anche sinonimi di disagio.

Tempeste e precipitazioni molto abbondanti di neve, infatti, possono creare diversi problemi alla soprattutto alla circolazione stradale ed in particolare in quelle città – come ad esempio Roma – dove cui i fenomeni nevosi sono rari e i cittadini si trovano quindi spesso impreparati ad affrontarli. È molto importante, per tale ragione, tenersi costantemente informati circa la situazione metereologica in Italia.