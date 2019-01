DopoFestival 2019 conduttore | Anticipazioni | Sanremo | Rocco Papaleo | Anna Foglietta | Melissa Greta Marchetti

DOPO FESTIVAL 2019 CONDUTTORE – E’ Rocco Papaleo il conduttore del DopoFestival 2019, il programma che segue il Festival di Sanremo 2019 in onda dal 5 al 9 febbraio 2019 su Rai 1. Ma l’attore comico non è il solo a condurre la trasmissione: al suo fianco ci sono Anna Foglietta e Melissa Greta Marchetto.

Ma che cosa è il DopoFestival? Si tratta di uno spazio che la Rai dà subito dopo la fine delle serate del Festival di Sanremo, in cui si fanno delle chiacchiere e dei commenti sulla gara in corso, si incontrano i cantanti che parlano della loro canzone, commentano magari la classifica parziale o qualche polemica. Il tutto in un’atmosfera di divertimento e spensieratezza.

Ad ufficializzare la conduzione di Papaleo è stato lo stesso attore nel corso di Sanremo Giovani andato in onda a fine 2018. Papaleo che ha poi preso parte agli spot che hanno preceduto la messa in onda di Sanremo 2019.

DopoFestival 2019 conduttore | Rocco Papaleo

Ma chi è Rocco Papaleo? Noto all’anagrafe anche con il secondo nome Antonio, è nato il 16 agosto 1958 a Lauria, in Basilicata. Da giovanissimo però si trasferisce a Roma dove studia matematica all’università. Il sogno è però quello di fare l’attore: Papaleo inizia quindi ad esibirsi da cabarettista portando in scena una caricatura del piccolo meridionale.

Deciso a cambiare strada, inizia quindi a studiare recitazione, muovendo i primi passi nel mondo dello spettacolo, grazie anche a incontri importanti, come quello con Rodolfo Laganà.

Nel 1985 il debutto in teatro con Sussurri rapidi di Salvatore Di Mattia. L’esordio in Tv arriva invece qualche anno dopo in prima serata come comico esordiente con il varietà Evviva (1988) su Canale 5.

Dal 1989 al 1991 è nel cast di Classe di ferro, serie tv in onda su Italia 1. Nel 1990 l’esordio al cinema: la prima volta è con Mario Monicelli ne Il male oscuro (1990). Nel 1995 arriva il grande successo grazie a Leonardo Pieraccioni. Papaleo infatti fa parte del cast de I laureati.

Non si tratta della prima esperienza al Festival per Rocco Papaleo. L’attore infatti nel 2012 affiancò Gianni Morandi nella conduzione della famosa kermesse canora, riscuotendo enorme successo di critica e pubblico. Nel 2019 Papaleo torna quindi per il DopoFestival.

DopoFestival 2019 conduttore | Anna Foglietta

Anna Foglietta è un volto noto del mondo della televisione e del cinema italiano. Nel corso della sua carriera ha dimostrato di essere un’artista davvero versatile, capace di passare dal piccolo al grande schermo, dalle commedie ai film drammatici.

Nata a Roma il 3 aprile del 1979, in realtà l’attrice ha origini napoletane. Nella sua vita artistica ha lavorato anche in teatro.

Il grande pubblico la conosce per i suoi ruoli in film come “Perfetti sconosciuti”, del 2016 e in fiction come “La Mafia uccide solo d’estate”.

DopoFestival 2019 conduttore | Melissa Greta Marchetto

Melissa Greta Marchetto non è una new entry dell’Ariston: nell’edizione del 2018 infatti ha condotto, con Sergio Assisi, la trasmissione PrimaFestival.

È conosciuta in Italia per essere parte del cast di “Quelli che…il calcio”, su Rai 2. Oltre ad essere conduttrice televisiva, Melissa Greta Marchetto si è distinta nella sua breve carriera anche in ambito musicale (ha partecipato ad alcuni musical), radiofonico (conduce un programma su Radio 2) e come attrice e doppiatrice in alcuni spot pubblicitari.

Classe 1985, originaria della Brianza, Melissa si è laureata in Beni Culturali all’Università di Milano. Adesso la attende l’impegno al DopoFestival.