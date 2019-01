DMax streaming | Diretta tv live | Programmi | Real Time | Nove

DMAX STREAMING – DMax è il canale in chiaro del gruppo Discovery Italia, che prevede una programmazione fatta di programmi che trattano di motori, disastri, natura, crimini, lifestyle e sport.

Il canale, pensato soprattutto per un pubblico maschile, riscuote un discreto successo soprattutto in concomitanza con grandi eventi sportivi di cui ha i diritti di trasmissione in esclusiva. Tra questi, al primo posto c’è sicuramente il Sei Nazioni di rugby, torneo che vede anche la partecipazione della Nazionale italiana, in programma dall’1 febbraio al 16 marzo 2019.

DMax è disponibile in chiaro, completamente gratis, al canale 52 del digitale terrestre.

Fortunatamente, però, il canale di Discovery è disponibile anche per tutti coloro che non sono dotati di un televisore o non si trovano in casa al momento della messa in onda del loro programma preferito.

Ecco come fare per vedere DMax in streaming.

DMax streaming | Come vedere il canale su smartphone, pc o tablet

Per vedere DMax in streaming, sono sufficienti un computer, uno smartphone o un tablet, oltre ovviamente a una buona connessione a internet.

A questo punto, vi basta connettervi a internet e poi andare sul sito di DPlay (o scaricare l’omonima app, disponibile sia per Android che per iOS). A questo punto, dal menù in alto potete scegliere se guardare il live, oppure alcuni canali ben precisi.

È possibile anche registrarsi alla piattaforma: in questo modo si ha accesso ad alcuni contenuti esclusivi e si ha anche la possibilità di salvare i programmi preferiti.

DMax streaming | Cos’è DPlay

DPlay è un servizio di video on demand che racchiude al suo interno i migliori contenuti dei canali Real Time, DMAX, Nove, Motor Trend, Giallo, K2, Frisbee e Animal Planet. Accanto a questi programmi ci sono anche alcune trasmissioni esclusive della piattaforma, targati Dplay Original.

Dplay è completamente gratuito ed è disponibile per pc, tablet e smartphone. Da sottolineare, però, che su Dplay non ci sono tutti i programmi principali dei canali sopracitati, ma solo una ricca selezione.