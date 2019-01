Dieta Dukan | Menù | Schema | 7 giorni | Ricette | Fasi | Fase attacco

DIETA DUKAN – Ad ideare questa dieta è stato l’ex medico francese Pierre Dukan, da cui prende il nome.

Si tratta di un regime alimentare che permette di perdere peso seguendo uno schema suddiviso in quattro fasi. La dieta Dukan si caratterizza per il notevole consumo di proteine, e la quasi assenza di grassi e carboidrati.

Attenzione però: la Dukan non è apprezzata da tutti, anzi molti medici la sconsigliano.

Una peculiarità di questa dieta è la totale libertà da parte del singolo nella scelta di quanto consumare ogni alimento tra i cento previsti.

Nel dettaglio, si tratta di 72 provenienti dal mondo animale e 28 da quello vegetale. La Dukan promette di far perdere peso mangiano senza limiti i cento alimenti contemplati.

In particolare, la dieta è suddivisa in quattro fasi, strutturate in modo da risvegliare il metabolismo e successivamente conservare i risultati raggiunti.

In particolare, le prime due fasi permettono di dimagrire in maniera rapida, le restanti due aiutano a mantenere l’obiettivo.

Il primo step è la fase d’attacco. Dura dai 3 ai 7 giorni, in base alle esigenze del singolo, e consiste nel consumo di 72 alimenti a base di proteine, come carne magra – rossa e bianca – crostacei, latticini magri, pesce e uova.

La seconda fase della dieta Dukan è detta di crociera. In questa fase si raggiunge il proprio peso ideale. Ai 72 alimenti proteici si aggiungono 28 verdure, arrivando così ai 100 totali che si possono consumare senza costrizioni per quanto riguarda le quantità.

È importante bere molta acqua, mentre tra le verdure si possono consumare pomodori, spinaci, insalata, cetrioli e funghi. Da evitare durante questo step cereali, legumi e frutta.

La terza fase è quella del consolidamento e serve appunto per non riprendere il peso perduto: anche questa fase è caratterizzata dal consumo di verdure e proteine, al quale si può aggiungere frutta, formaggio ma anche un pasto libero a settimana.

Infine la fase della stabilizzazione, che permette di mantenere il peso raggiunto per il resto della propria vita. Importante fare attività fisica, almeno 20 minuti al giorno, e mangiare proteine solo una volta a settimana.

Come detto, questa dieta è avversata da buona parte degli esperti, per via dell’elevata assunzione di proteine. Nel 2012 Dukan ha chiesto di essere radiato dall’ordine dei medici francese.

Dieta Dukan | 7 giorni

Un’altra variante è rappresentata dalla dieta Dukan in sette giorni, al posto della classica in quattro fasi.

Un modo per perdere peso in maniera più graduale. Lo schema va dal lunedì alla domenica.

Lunedì, come nella fasi di attacco, è possibile consumare proteine magre – come affettati magri, pollo, pesce e tacchino – latticini magri, uova e crusca d’avena, oltre a tofu e seitan.

Il martedì, oltre ai cibi a base di proteine, è possibile mangiare verdure in gran quantità. Da evitare legumi, mais e patate.

Mercoledì è possibile reintrodurre la frutta, mangiando una pera, una mela o una pesca, oppure due kiwi, due mandarini o due albicocche.

Giovedì è è possibile consumare del pane semi-integrale o integrale, insieme ovviamente agli altri alimenti descritti nei giorni precedenti.

Il venerdì per la dieta Dukan è possibile aggiungere anche i formaggi, sia freschi che stagionati, purché poco grassi.

Il sabato si reintroducono gli amidacei, come fagioli, ceci o lenticchie, ma anche pasta, riso bianco o patate bollite.

Infine la domenica è piuttosto libera, potendosi concedere un bicchiere di vino o un dolce.

Importante ricordarsi di fare tutti i giorni almeno 20 minuti o mezz’ora di attività fisica, come una salutare camminata.