CONCERTI FEBBRAIO 2019 – State cercando qualche concerto dove andare a febbraio 2019? Volete sapere se ci sarà un concerto del vostro cantante preferito? In questo articolo troverete i principali concerti in programma in Italia a febbraio 2019. Di seguito l’elenco e calendario completo:

BENJI & FEDE

1 febbraio Milano, Fabrique

7 febbraio Brescia, Gran Teatro Morato

10 febbraio Bologna, Estragon

12 febbraio Fontaneto d’Agogna (No), Phenomenon

16 febbraio Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

17 febbraio Nonantola (MO), Vox Club

27 febbraio Firenze, Obihall

24 febbraio Padova, Gran Teatro Geox

Concerti febbraio 2019 | MAX GAZZÈ

1 e 2 febbraio Mosciano Sant’Angelo, Club Pin Up

DAVIDE VAN DE SFROOS

1 febbraio Cassano Magnago (Va), Teatro Auditorio

23 febbraio Bergamo, Teatro Creberg

YOU ME AT SIX

1 febbraio Milano, Santeria Social Club

MALIKA AYANE

1 febbraio Varese, Teatro Openjobmetis

3 febbraio Trento, Auditorium Santa Chiara

4 febbraio Udine, Teatro Nuovo Giovanni da Udine

8 febbraio Brescia, LattePiu’ Live

9 febbraio Brescia, Dis_Play

14 febbraio Padova, Gran Teatro Geox

15 febbraio Roncade (Tv), New Age Club

17 febbraio Taneto di Gattatico, Fuoriorario

RICCARDO SINIGALLIA

1 febbraio Roncade, New Age Club

7 febbraio Pozzuoli, Duel Beat

8 febbraio Modugno, Demode’ Club

9 febbraio Lecce, Officine Cantelmo

15 febbraio Perugia, Rework Club

16 febbraio Roma, Monk Club

Concerti febbraio 2019 | ABBA DREAM – The Ultimate Abba Tribute Show

2 febbraio Busto Arsizio, Teatro Sociale

DREFGOLD

2 febbraio Milano, Magazzini Generali

COSMO

2 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

DODI BATTAGLIA

2 febbraio Torino, Teatro Nuovo

8 febbraio Mestre, Teatro Corso

14 febbraio Genova, Politeama Genovese

15 febbraio Bologna, Teatro Celebrazioni

GOOD CHARLOTTE

3 febbraio Milano, Alcatraz

Concerti febbraio 2019 | DARK POLO GANG

3 febbraio Torino, Teatro della Concordia

9 febbraio Milano, Fabrique

23 febbraio Firenze, Viper Theatre

ERMAL META

2 febbraio Milano, Teatro degli Arcimboldi

4 febbraio Napoli, Teatro Bellini

5 febbraio Pescara, Teatro Massimo

11 febbraio Catania, Teatro Metropolitan

12 febbraio Palermo, Teatro al Massimo

16 e 17 febbraio Trento, Teatro Auditorium Santa Chiara

25 febbraio Roma, Auditorium Parco della Musica

TIROMANCINO

3 febbraio Milano, Teatro degli Arcimboldi

YEARS & YEARS

4 febbraio Milano, Fabrique

Concerti febbraio 2019 | CALCUTTA

5 febbraio Roma, Palalottomatica

6 febbraio Roma, Palalottomatica

9 febbraio Acireale (Ct), Palasport

MASSIVE ATTACK

6 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

8 febbraio Roma, Palalottomatica

9 febbraio Padova, Kioene Arena

ANGELO BRANDUARDI

9 febbraio Varese, Teatro Openjobmetis – Teatro Mario Apollonio di Varese

LUCHÈ

9 febbraio Ciampino, Orion

16 febbraio Roncade (Tv), New Age Club

Concerti febbraio 2019 | SUBSONICA

9 febbraio Ancona, PalaPrometeo – Data Zero

11 febbraio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

12 febbraio Padova, Kioene Arena

14 febbraio Torino, Pala Alpitour

15 febbraio Torino, Pala Alpitour

16 febbraio Genova, Rds Stadium

18 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

19 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

21 febbraio Roma, Pala Lottmatica

23 febbraio Firenze, Mandela Forum

EUGENIO FINARDI

9 febbraio Busto Arsizio, Teatro Sociale

MATT CORBY

11 febbraio Milano, Santeria Social Club

Concerti febbraio 2019 | SNOW PATROL

11 febbraio, Milano @Fabrique

STEVEN WILSON

13 febbraio Bologna, Auditorium Manzoni

14 febbraio Bergamo, Teatro Creberg

CLAVER GOLD + TMHH

14 febbriao Milano, Magazzini Generali

NEGRAMARO

15 novembre Rimini, RDS Stadium – Posticipato al 14 febbraio

17 novembre Bologna, Unipol Arena – Posticipato al 24 febbraio

18 novembre Mantova, Palabam – Posticipato al 16 febbraio

20 novembre Padova, Kioene Arena – Posticipato al 20 febbraio

21 novembre Conegliano (Tv), Zoppas Arena – Posticipato al 21 febbraio

23 novembre Assago (Mi), Mediolanum Forum – Posticipato al 27 febbraio

26 novembre Torino, Pala Alpitour – Posticipato al 23 febbraio

28 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

Concerti febbraio 2019 | EMMA

15 febbraio Bari, Palaflorio

16 febbraio Reggio Calabria, Pala Calafiore

18 febbraio Eboli, Pala Sele

20 febbraio Livorno, Modigliani Forum

22 febbraio Ancona, Pala Prometeo

23 febbraio Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

26 febbraio Assago (Mi), Mediolanum Forum

27 febbraio Montichiari, pala George

VEGAS JONES

17 febbraio Milano, Fabrique

TWENTY ONE PILOTS

21 febbraio 2019 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

BILLIE EILISH

21 febbraio Milano, Santeria Social Club – Spostato al Fabrique

Concerti febbraio 2019 | TEARS FOR FEARS

23 febbraio Assago, Mediolanum Forum

24 febbraio Padova, Kioene Arena

PAOLO CONTE

23 febbraio Genova, Teatro Carlo Felice

THE STREETS

24 febbraio Milano, Fabrique

JACK AND JACK

25 febbraio Milano, Alcatraz

Concerti febbraio 2019 | HAYLEY KYOKO

27 febbraio Milano, Fabrique

IRAMA

28 febbraio Venaria Reale (To), Teatro della Concordia

FRANCESCO DE GREGORI

28 febbraio Roma, Teatro Garbatella

Biglietti? Sono diversi i venditori di biglietti on line. Tra questi TicketOne, TicketMaster e ProntoTicket.