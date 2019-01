Chi vuol essere milionario streaming | Tv | Dove vederlo | Canale 5

CHI VUOL ESSERE MILIONARIO STREAMING – Dopo oltre 20 anni dal debutto televisivo in Italia, torna su Canale 5 uno dei game show più amati di sempre: Chi vuol essere milionario? Al timone del quiz, come sempre, Gerry Scotti.

Da venerdì 7 dicembre 2018, per quattro settimane, gli appassionati del genere possono rivedere quindi i concorrenti cimentarsi nella scalata al milione di euro tramite 15 domande di difficoltà crescente. Il programma è disponibile sia in tv che in streaming.

Le puntate sono state già registrate e ha fatto molto discutere il luogo in cui ciò è avvenuto: lo studio infatti non si trova in Italia, bensì in Polonia. Una scelta, questa, che sembra dettata da questioni prettamente economiche.

Ma dove vedere in tv e in streaming Chi vuol essere milionario?

Chi vuol essere milionario Streaming e Tv

Chi preferisce vedere il game show in televisione, può farlo su Canale 5. Tutte le puntate, infatti, vanno in onda in chiaro, gratis, sulla rete ammiraglia Mediaset, il venerdì alle 21.20 per quattro settimane.

Chi non può seguirlo in tv, invece, può comunque vedere il quiz di Gerry Scotti sia in contemporanea su pc, tablet e smartphone, tramite la app Mediaset Play o sull’omonimo sito internet.

Sempre su Mediaset Play, inoltre, le puntate del quiz rimangono disponibili anche nei giorni successivi alla loro messa in onda.

Chi vuol essere milionario streaming | La storia del quiz

“E’ la tua risposta definitiva, l’accendiamo?” è questa la celebre frase, diventata un modo di dire comune, che il conduttore ripete ai concorrenti tutte le volte che si apprestano a rispondere a una delle domande previste dal quiz. E possiamo definirlo il “marchio” di riconoscimento di questo conosciutissimo quiz, che è entrato nelle case di migliaia di persone in tutto il mondo. streaming

Il format è stato infatti esportato nel corso del tempo in 120 paesi, riscuotendo ovunque un successo straordinario: dagli Stati Uniti alla Russia, dall’Australia all’India, accrescendo sempre di più la sua popolarità.

La prima puntata del format originale “Who wants to be a millionaire?” risale al 4 settembre 1998 ed è stata trasmessa sulla rete britannica ITV. Nel 2008 poi il game show è diventato anche un grande successo hollywoodiano: The Millionaire ha infatti ottenuto ben 10 candidature all’Oscar e si è aggiudicato, alla fine, 8 statuette, tra cui quelle a Danny Boyle per miglior film e miglior regia.

Chi vuol essere milionario streaming | Il record di Gerry Scotti

Chi vuol essere milionario?, nella sua edizione made in Italy, è arrivato su Canale 5 nel 2000 e la sua conduzione è sempre stata affidata al re del genere Gerry Scotti, il quale ha guidato 1.593 puntate, entrando così nel Guinness dei Primati per maggior numero di puntate condotte nel mondo.