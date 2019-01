C’è posta per te streaming | Dove vederlo | Diretta tv | Canale 5 | Maria De Filippi | Mediaset

C’È POSTA PER TE STREAMING – La storica trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi torna nei sabato sera di Canale 5. In onda dal 2000, C’è posta per te si è confermata negli anni un successo garantito per la rete ammiraglia di Mediaset.

C’è posta per te va in onda a partire da sabato 12 gennaio 2019 in prima serata su Canale 5.

Come ogni anno, tante le vicende che verranno raccontate in studio, pronte ad emozionare il pubblico da casa.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU C’È POSTA PER TE 2019

C’è posta per te streaming | Dove vedere il programma in tv

La trasmissione condotta da Maria De Filippi è visibile su Canale 5. La prima puntata della nuova edizione va in onda sabato 12 gennaio 2019 in prima serata, a partire dalle 21.25 circa.

Canale 5 è visibile al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, o in HD al canale 505. Inoltre la rete ammiraglia del Biscione è disponibile sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat e su Sky, al canale 105.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SU MARIA DE FILIPPI

C’è posta per te streaming | Dove vedere il programma in streaming

Per chi non dovesse essere a casa per vedere la trasmissione comodamente in tv, niente paura. Canale 5 è infatti in diretta streaming sulla app Mediaset Play, disponibile per smartphone, pc e tablet.

Sempre grazie a Mediaset Play, è possibile recuperare in qualsiasi momento le puntate di C’è posta per te grazie alla funzione on demand.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SUGLI OSPITI DI C’È POSTA PER TE 2019

C’è posta per te | Anticipazioni

Non mancheranno i momenti di commozione, ma anche i grandi ospiti, a cominciare dagli immancabili Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, che regaleranno momenti di ironia e tante risate.

Si sono fatti finora diversi nomi sui possibili ospiti che prenderanno parte al programma. Alcuni possono essere già dati per certi, perché hanno registrato le loro storie nelle passate settimane.

Si tratta di Ricky Martin, cantante che da tempo manca dagli schermi della tv italiana e che sarà protagonista di una delle prime puntate del people show di Canale 5.

Si siederà sulle inconfondibili poltroncine blu anche la coppia più amata della musica italiana, Albano Carrisi e Romina Power, che faranno una gradita sorpresa ad alcuni loro fan.

I due, che stanno vivendo un momento d’oro della loro carriera con concerti in giro per il mondo, sono stati già ospiti nella scorsa stagione di un’altra trasmissione della De Filippi, Amici, ottenendo un ottimo risultato in termini di ascolti.

Ci sarà inoltre un popolare e al tempo stesso controverso calciatore, Mario Balotelli, che sui suoi profili social ha scritto: “Maria De Filippi, la mia prima volta in una trasmissione televisiva non poteva essere che per il tuo programma”.

Secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe prendere parte alla nuova edizione di C’è posta per te anche Giorgio Chiellini, difensore della Nazionale e della Juventus.

Un cast, insomma, di tutto rispetto per la trasmissione di punta dell’inverno di Canale 5.

> QUI TUTTE LE ANTICIPAZIONI SU C’È POSTA PER TE 2019