Le 10 canzoni più belle di Fabrizio De André

10 CANZONI PIÙ BELLE DE ANDRÉ – È decisamente uno dei re del cantautorato italiano e i suoi testi, come la sua musica, non smettono mai di mancarci: parliamo di Fabrizio De André, il poeta genovese che, con le sue canzoni dissacranti e piene di storie di anime nere, corrotte e perse, rivoluzionò la musica italiana.

Tutta la sua carriera artistica è caratterizzata da fusioni e sincretismi culturali, consacrati sia in Italia che a livello internazionale. Ma la sua musica, prima di tutto, è stata espressione di ribellione e di volontà di rompere tutti gli schemi: quelli sociali ma anche quelli culturali e musicali.

De André viene infatti spesso ricordato come “il cantautore degli emarginati” o “il poeta degli sconfitti”, perché per queste categorie umane scriveva ballate che rimarranno per sempre vere e proprie opere d’arte musicali. Faber – questo il modo in cui lo aveva soprannominato il suo caro amico Paolo Villaggio in ragione della grande passione del cantante per i pastelli colorati Faber Castle – aveva alte, altissime fonti d’ispirazione: dalle ballate francesi a Leonard Cohen fino a Bob Dylan, il cantautore sapeva cogliere le giuste influenze, anche diversissime fra loro, per poi utilizzarle al fine di raccontare le vite e i sentimenti degli ultimi.

I modelli a cui ha guardato, sia francesi che americani, lo hanno accompagnato nella creazione dei testi in cui De André sfidava le convenzioni borghesi, ripudiava la violenza e raccontava le vite di coloro che non trovavano spazio nella società dei benpensanti: Bocca di Rosa, La Guerra di Piero e Via del Campo sono infatti solo alcuni dei brani che ancora oggi ascoltiamo e che, probabilmente, rimarranno attuali per l’eternità.

Venerdì 11 gennaio 2019 ricorre il 20esimo anniversario della sua morte: proprio quel giorno del 1999, a Milano, De André se ne andava stroncato da una malattia incurabile lasciando un grande vuoto artistico che proviamo a colmare selezionando e riascoltando le sue migliori canzoni.

1. Via del Campo

2. La guerra di Piero

3. Bocca di rosa

4. Dolcenera

5. Ballata dell’amore cieco

6. Amore che vieni amore che vai

7. Il testamento di Tito

8. Nella mia ora di libertà

9. Quello che non ho