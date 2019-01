Il calendario dei Gp di Formula 1 per la stagione 2019

Calendario Gp Formula 1 2019 | Date | Orari | Tutti i Gran Premi

CALENDARIO GP FORMULA 1 2019 – La Formula 1 ha il suo calendario per la stagione 2019. La F1 ha ufficializzato Gp e date: saranno 21 i Gran Premi in programma, gli stessi del 2018 con la conferma della Germania, messa in dubbio qualche mese fa, e invece presente anche nel 2019.

Poche le novità rispetto alla stagione precedente: anticipato il via che scatterà, come consuetudine a Melbourne (Australia), ma il 17 marzo, una settimana in anticipo rispetto al solito per evitare la concomitanza con l’inizio della stagione dell’Australian Football League.

2019 DRAFT #F1 CALENDAR 🗓️ 21 RACES 9 MONTHS 1 CHAMPIONSHIP pic.twitter.com/JrynulqsOi — Formula 1 (@F1) 31 agosto 2018

A chiudere, invece, sarà la gara di Abu Dhabi che si correrà il 1 dicembre 2019.

> QUI LA CLASSIFICA PILOTI 2018 DI FORMULA 1

L’atteso Gran Premio numero 1000 nella storia della Formula 1, invece, sarà quello di Shanghai del 14 aprile.

Confermati, inoltre, la Germania con Hockenheim, grazie all’ausilio delle istituzioni pubbliche tedesche e al supporto economico della Mercedes, che sarà title sponsor della corsa nel 2019, e il Giappone.

Due eventi che hanno reso particolarmente soddisfatto Sean Bratches, responsabile commerciale della Formula 1: “Il rinnovo del GP del Giappone e la conferma di quello di Germania sono entrambi esempi della direzione che abbiamo preso per portare la F1 nel cuore dei fan. Una visione condivisa con i nostri promoter”.

Il primo back-to-back della stagione sarà quello che vedrà protagonisti i GP di Francia e Austria, che si correranno rispettivamente il 23 e il 30 giugno.

Proprio il GP di Francia torna al solito orario, cioè le 15.10, dopo che lo scorso anno è stato rinviato di un’ora per evitare la concomitanza con i Mondiali di calcio in Russia.

L’ultimo Gran Premio prima della sosta estiva sarà invece quello con l’Ungheria che si correrà il 4 agosto mentre il ritorno in pista è previsto per il 1 settembre quando le scuderie saranno impegnate nel GP del Belgio, sulla pista di Spa-Francorchamps. E Monza? Il gp di casa è in programma per l’8 settembre.

In totale sono 8 i weekend nei quali ci sarà sia il Gran Premio di Formula 1 che quello di MotoGP. La partenza delle quattro ruote alle 15.10 evita però la sovrapposizione oraria con le moto, che partiranno sempre alle 14.

Calendario Gp Formula 1 2019 | Date e orari

17 marzo ore 16.10 – Gran Premio d’Australia

31 marzo ore 18.10 – Gran Premio del Bahrain

14 aprile ore 14.10 – Gran Premio della Cina

28 aprile ore 16.10 – Gran Premio d’Azerbaijan

12 maggio ore 15.10 – Gran Premio di Spagna

26 maggio ore 15.10 – Gran Premio di Monaco

9 giugno ore 14.10 – Gran Premio del Canada

23 giugno ore 15.10 – Gran Premio di Francia

30 giugno ore 15.10 – Gran Premio d’Austria

14 luglio ore 14.10 – Gran Premio di Gran Bretagna

Calendario Gp Formula 1 2019 | E ancora:

28 luglio ore 15.10 – Gran Premio di Germania

4 agosto ore 15.10 – Gran Premio d’Ungheria

1 settembre ore 15.10 – Gran Premio del Belgio

8 settembre ore 15.10 – Gran Premio d’Italia

22 settembre ore 20.10 – Gran Premio di Singapore

29 settembre ore 14.10 – Gran Premio di Russia

13 ottobre ore 14.10 – Gran Premio del Giappone

27 ottobre ore 13.10 – Gran Premio del Messico

3 novembre ore 13.10 – Gran Premio degli Stati Uniti

17 novembre ore 15.10 – Gran Premio del Brasile

1 dicembre ore 17.10 – Gran Premio di Abu Dhabi