Bradley Cooper | Film | Moglie | Vita privata | A star is born | American Sniper

BRADLEY COOPER – Classe 1975, nasce il 5 gennaio del 1975 a Filadelfia. Si laurea il lingua inglese alla Germantown Academy. Si trasferisce poi a New York, dove frequenta alla New School University l’Actors Studio Drama School.

Bradley Cooper | Carriera

Inizia la sua carriera da attore in tv, poi in una serie di sitcom come Sex and the City e The Street.

Nei primi anni 2000 esordisce nel mondo del cinema nella commedia di David Wain Wet hot American summer. Nel 2002 recita in My little eye e Una ragazza per due.

Il primo grande successo di pubblico per Bradley Cooper arriva con Una notte da leoni, commedia diretta da Todd Phillips, che avrà due sequel.

Affianca Robert De Niro in Limitless. Nel 2012 viene diretto da David Russell nel film Il lato positivo, grazie al quale riceve la sua prima nomination agli Oscar, come migliore attore, e la sua prima nomination ai Golden Globe, come migliore attore in un film commedia o musicale.

Torna a lavorare con David Russell in American Hustle, grazie al quale ottiene una nomination agli Oscar e una ai Golden Globe come migliore attore non protagonista, oltre a una candidatura agli Mtv Movie Awards per la migliore performance maschile.

Nel 2014 recita in American Sniper di Clint Eastwood, film in cui Bradley Cooper interpreta un cecchino americano impeccabile, realmente esistito, impegnato con l’esercito statunitense in Iraq.

Per interpretare questo ruolo, è costretto ad aumentare di circa venti chili la propria massa muscolare, ricorrendo a un estenuante allenamento fisico e una dieta ferrea da 8mila calorie al giorno.

Nel 2018 debutta come regista dirigendo il film A star is Born, accanto alla cantante Lady Gaga.

Bradley Cooper | Vita privata | Moglie

Nel dicembre 2006 Bradley Cooper sposa l’attrice Jennifer Esposito, ma il loro matrimonio dura pochi mesi.

Dal luglio 2009 al marzo 2011 è stato legato all’attrice Renée Zellweger. Dall’aprile 2015 invece è legato alla splendida modella Irina Shayk. La coppia ha una figlia, nata nel marzo 2017, chiamata Lea de Seine Cooper Shayk.