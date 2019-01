Ascolti tv mercoledì 16 gennaio 2019 | Al posto tuo | Ho cercato il tuo nome | #CR4 | La porta rossa | I dati Auditel di ieri sera

Ascolti tv mercoledì 16 gennaio 2019 – La sfida del mercoledì sera va anche questa volta a Rai 1, che vince la gara degli ascolti grazie al film Al posto tuo.

Il film con protagonisti Luca Argentero, Ambra Angiolini e Stefano Fresi ha infatti raccolto davanti al video 3 milioni 426mila spettatori, pari a uno share del 14.4 per cento.

Battuta la concorrenza di Canale 5, che ha trasmesso un altro film, Ho cercato il tuo nome, per la regia di Scott Hicks, il quale ha totalizzato 2 milioni 421mila telespettatori e l’11.5 per cento di share.

Buon risultato di ascolti rispetto alla media di rete per Rai 2, che mercoledì 16 gennaio ha trasmesso la seconda puntata della serie La porta rossa, scelta da 1 milione 371mila persone pari a uno share del 6 per cento.

Anche Italia 1 nella serata di ieri ha puntato sul cinema, proponendo la pellicola I Mercenari 3, che ha raccolto 1 milione 849mila spettatori, pari al 8.2 per cento di share.

Su Rete 4 invece è andata in onda una nuova puntata di #CR4 – La Repubblica delle Donne che ha totalizzato un ascolto medio di 980mila spettatori e il 5.4 per cento di share.

Per quanto riguarda Rai 3 ottimi ascolti anche per Chi l’ha visto?. La trasmissione condotta da Federica Sciarelli ha infatti totalizzato 2 milioni 535mila spettatori con uno share dell’12.3 per cento.

Su La7 non ha avuto grande seguito lo Speciale Atlantide – La prima linea, che ha interessato solamente 601mila spettatori pari a uno share del 2.6 per cento.

Per quanto riguarda invece le principali rete native digitali, ascolti sotto la media per Tv8 che segna 394mila spettatori con il 1.8 per cento con Star Trek – Il Futuro ha inizio.

Sul Nove Tutto tutto niente niente ha raccolto 637mila spettatori e il 2.7 per cento di share.

Ascolti tv mercoledì 16 gennaio 2019 | Preserale | Access prime time

Nel Preserale la Supercoppa italiana Juventus-Milan ha totalizzato mercoledì 16 gennaio ben 7 milioni 795mila spettatori, pari al 36 per cento di share. La sfida tra i quiz va questa volta a Canale 5 con Avanti un Altro di Paolo Bonolis che ha interessato 3 milioni 500mila spettatori (15.9 per cento).

Per quanto riguarda l’Access prime time su Canale 5 il classico appuntamento con Striscia la notizia è stato seguito da 5 milioni 281mila spettatori, pari al 19.9 per cento di share.