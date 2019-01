Anna Valle | Biografia | Carriera | Vita privata | Film | La compagnia del Cigno

Anna Valle è una celebre attrice italiana, ex modella ed ex vincitrice, nel 1995, di Miss Italia. Come attrice ha preso parte in tantissimi spettacoli teatrali, film e serie tv tra cui, in ultimo, La Compagnia del Cigno, la fiction che la vede protagonista al fianco di Alessio Boni in onda su Rai 1 da lunedì 7 gennaio 2019 per 12 episodi.

Ma chi è Anna Valle? Come è evoluta la sua carriera? Di seguito tutto quello che c’è da sapere sull’attrice italiana:

Romana, classe 1975, Anna Valle è nata il 19 giugno di 44 anni fa. Fino ai 13 anni Anna vive nella provincia di Roma, a Ladispoli, mentre in seguito, dopo la separazione dei suoi genitori, trasferisce la sua residenza – anche insieme alla madre e alla sorella – a Lentini, in Sicilia, che è poi il paese di origine di sua madre.

Lì frequenta il Liceo Classico Gorgia di Leontini e, in seguito, sarà proprio la Sicilia la terra che vedrà il suo esordio come attrice: Anna infatti prende parte ad uno spettacolo al Teatro greco di Siracusa, la Lisistrata di Aristofane, nel ruolo di Mirrine.

Una volta terminato il liceo Anna prosegue gli studi e si iscrive all’Università di Catania, facoltà di Giurisprudenza, mentre nel frattempo lavora nel negozio di abbigliamento intimo della madre; è lì che i promotori del concorso Miss Italia la notano e la invitano a partecipare, ma lei è restia e accetta solo alla seconda offerta. Nel 1995, quando infine viene eletta vincitrice del concorso di bellezza in cui era arrivata come Miss Sicilia, abbandona l’università.

L’anno successivo partecipa quindi a Miss Universo 1996, e appare nel videoclip della canzone Giovane amante mia di Gianni Morandi.

Ma è stato proprio il concorso di bellezza a darle popolarità e a permetterle di intraprendere la agognata carriera da attrice; Anna si mette infatti a studiare recitazione al Teatro blu di Roma di Beatrice Bracco. Prendendo parte inizialmente ad alcuni fotoromanzi, Anna viene notata e scelta per un ruolo da protagonista nella fiction TV Commesse (1999). Entra così a far parte di un cast insieme ad altre grandi attrici come Sabrina Ferilli e Nancy Brilli.

Da quel momento in poi sono numerose le sue partecipazioni come protagonista in diverse serie tv: Turbo (2000), Cuore (2001), Papa Giovanni e Per amore del 2002, Augusto e Soraya del 2003, Le stagioni del cuore (2004), Callas e Onassis (2005), Fuga per la libertà – L’aviatore (2008) e Nebbie e delitti 3 (2009).

Alternandosi anche con il teatro classico, Anna Valle prosegue la sua carriera anche oltre i confini italiani; nel 2000, infatti, l’attrice sbarca in Germania, dove nel 2000 partecipa ad serie di fantascienza, Aeon – Countdown im All. Tale serie viene poi tradotta e trasmessa dalla Rai con il nome di Trillenium.

Arriva il 2010 e Anna interpreta una delle sorelle Fontana nella miniserie Atelier Fontana – Le sorelle della moda al fianco di Alessandra Mastronardi e Federica De Cola: la fiction riscuote un grandissimo successo, facendo toccare a Rai 1 picchi di ascolti fino ai 9 milioni e mezzo.

Dalla Rai, poi a Mediaset: dal 12 ottobre 2011 è su Canale 5 con la fiction – anche questa seguitissima – Un amore e una vendetta insieme ad Alessandro Preziosi.

Nel 2012 è di nuovo protagonista in una fiction Rai: l’attrice veste infatti i panni di Anna Ferraris, protagonista di Questo nostro amore, serie che viene riconfermata anche nel 2014 e nel 2018 in Questo nostro amore 70 e Questo nostro amore 80.

Nel 2013 poi, sempre insieme all’attore Alessandro Preziosi, gira una fiction intitolata Un amore e una vendetta; in essa recita la parte di Laura Castellani. Il 2017 è invece l’anno di Sorelle, serie tv in cui interpreta la protagonista Chiara.

Molto recente, infine, è l’ultimo ruolo: quello di Irene nella fiction Rai La compagnia del cigno, iniziata il 7 gennaio 2019 e che vede l’attrice sempre in un ruolo da protagonista recitare al fianco di Alessio Boni.

Anna Valle | Vita privata

Anna Valle è sposata dal 2008 con l’avvocato e produttore vicentino Ulisse Lendaro, dal quale ha avuto i suoi due figli: Ginevra, nata il 20 aprile 2008, e Leonardo, nato invece il 30 aprile 2013.

Anna Valle | Social | Instagram

Anna è presente sui social, n particolare su Instagram (qui il suo profilo) dove posta diverse foto legate al suo lavoro e non solo.