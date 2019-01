AMADEUS CARRIERA – Amadeus, pseudonimo di Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è il conduttore della seconda edizione di “Ora o mai più”, il programma televisivo dedicato alla musica italiana che parte sabato 19 gennaio 2019 e intende sfidare il monopolio Mediaset di Maria De Filippi con il veterano “C’è posta per te“.

Amadeus è un amante della musica e lo ha dimostrato a sedici anni, debuttando a Radio Deejay. In un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, ha messo in conto la possibilità futura di condurre il Festival di Sanremo.

“A Sanremo non si dice di no. Ma sono fatalista, le cose non capitano per caso. Se dovrò aspettare degli anni, vuol dire che se lo avessi fatto prima non sarebbe andato bene. Ma se non dovesse capitare, sono già un “ragazzo fortunato”, per dirla con Jovanotti” e così conclude, menzionando anche l’amico di vecchia data.

Ha anche condotto la prima edizione del reality show “Music Farm” (2004) ed è stato concorrente sia del celebrity talent “Altrimenti ci arrabbiamo” che di “Tale e quale show”.

Ma chi è Amadeus? Vediamo insieme i dettagli della sua carriera e qualche squarcio di vita privata del conduttore di “Ora o mai più”.

Amadeus Carriera | Vita Privata | Famiglia

Nasce a Ravenna il 4 settembre 1962, ma per motivi lavorativi di famiglia si trasferisce subito a Verona. L’adolescenza la passa tra bar e discoteche in qualità di disc jockey, sviluppando la passione per la musica.

Con testimone di nozze proprio l’amico Fiorello, Amadeus ha sposato Marisa di Martino, con la quale ha avuto una figlia (Alice). La loro relazione è durata 14 anni, dopodiché Amadeus ha ritrovato l’amore grazie a “L’eredità”, il programma televisivo di Rai 1, con la ballerina Giovanna Civitillo. Amadeus è stato immediatamente folgorato dalla Civitillo, lei ci ha dovuto lavorare su.

“La storia non è nata subito, l’ho fatto penare. Pensavo: Mai con un conduttore” così ha dichiarato la ballerina a “Domenica In”, come riporta Vanity Fair. Amadeus,dopo aver preso coraggio e affrontato la propria timidezza, l’ha invitata a bere un caffè insieme e Giovanna ha risposto semplicemente di sì.

Nel 2009, oltre a sposarsi, i due hanno avuto anche il figlio José Alberto (il cui nome è dedicato all’Inter, sua squadra del cuore).

Amadeus Carriera | Programmi TV | Radio

Amadeus ha avviato la propria carriera nel mondo della radio. Ha frequentato Radio Verona e poi ha fatto il salto di qualità con Radio Deejay grazie a Claudio Cecchetto (fondatore dell’emittente radiofonica). Ha abbandonato per qualche anno il mondo della radio, per poi farvi ritorno dal 2008 (a RTL 102.5) al 2017.

La carriera da conduttore invece si è consolidata tra Rai e Mediaset. Il debutto in TV è avvenuto in Rai nel 1982, con il quiz “La formula vincente”. Poi ha sperimentato su Italia 1 il programma musicale “DeeJay Television” insieme a Jovanotti e Fiorello, conquistando una grande fetta di popolarità. Grazie a questa fortunata esperienza, Amadeus viene chiamato per condurre Festivalbar 1993; in seguito al successo di questa edizione, Amadeus è stato riconfermato anche per quelle successive (dal 1994 al 1997).

“Buona Domenica”, “Campioni di ballo”, “Matricole”, “Meteore”: Amadeus ha avuto una ricca attività da conduttore verso la fine degli anni ’90 che si è coronata, tornando in Rai, con “Domenica In”. Amadeus, di fatto, ne ha condotto l’edizione 1999/2000. Da “In bocca al lupo” a “Quiz Show”, Amadeus ha poi condotto la prima edizione del quiz “Azzardo”, andata in onda nel 2002, e il gioco “L’eredità”, ideato dallo stesso Amadeus (insieme a Stefano Santucci).

Il 2006 ha segnato il suo passaggio ufficiale da Rai a Mediaset, un contratto della durata di due anni durante i quali si sono susseguiti diversi programmi come “1 contro 100″ e”Canta e vinci”.

Il ritorno in casa Rai è stato ufficializzato nel 2009: da quel momento, Amadeus ha condotto programmi come “Mezzogiorno in famiglia”, che ha ottenuto ottimi ascolti, “Cuore di mamma”, “Reazione a catena – L’intesa vincente” e “L’anno che verrà”, il veglione di Capodanno.

Nel 2017 è arrivato “Soliti ignoti – il ritorno”, in sostituzione di “Affari tuoi”, programma che ha condotto sia nel 2018 che nel 2019.

“Ora o mai più” è invece il programma dedicato alla musica condotto da Amadeus, che nel 2019 vede concorrenti Barbara Cola, Davide De Marinis, Donatella Milani, Annalisa Minetti, Jessica Morlacchi, Michele Pecora, Silvia Salemi e Paolo Vallesi.

Amadeus Carriera | Instagram

L’amore per sua moglie Giovanna è trapelato anche dal profilo Instagram: i due infatti ne condividono uno (giovanna_e_amadeus è il loro nickname), in cui pubblicano foto della vita pubblica e privata di entrambi.