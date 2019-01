Adrian streaming | Diretta tv | Dove vederlo | Canale 5

ADRIAN STREAMING – Nove puntate in prima serata per quello che si preannuncia come uno degli eventi televisivi del 2019. Annunciato già da anni, arriva in prima serata su Canale 5 Adrian, la serie evento progettata da Adriano Celentano.

LEGGI ANCHE: Tutto quello che c’è da sapere su Adrian – La serie

Un progetto ambizioso e innovativo, in sintonia con lo stile inconfondibile del Molleggiato, che si avvale di collaborazioni prestigiose come il disegnatore Milo Manara, il premio Oscar Nicola Piovani e lo scrittore Alessandro Baricco.

Protagonisti del cartoon, Adrian – “italiano, 1,77, occhi castani, sguardo attento, bocca ripida, segni particolari: nessuno”, convinto che “non è con la violenza che si mettono a posto le cose del mondo”, come recitano a tutto volume gli spot – e Gilda.

Un’opera di chiaro stampo autobiografico, che porta in scena tutti i riferimenti e i temi storicamente cari a Celentano e ai suoi fan, come l’ambiente, la politica, il consumismo e l’impegno contro la violenza sulle donne.

LEGGI ANCHE: Tutti i dettagli su cos’è Adrian

Adrian streaming | Dove vedere la serie in tv

Adrian, la serie evento di Adriano Celentano, va in onda in prima serata e in prima visione assoluta su Canale 5 il 21 e il 22 gennaio 2019, a partire dalle 21.20 circa. Dopo questi primi due eventi, Adrian prosegue con una puntata a settimana, ogni lunedì, sempre su Canale 5.

Canale 5 è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD al canale 505. La rete ammiraglia Mediaset è visibile anche sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 105 del decoder.

Adrian streaming | Dove vedere la serie in streaming

Per chi non potesse seguire il graphic novel di Adriano Celentano comodamente in tv, niente paura. È possibile seguire Canale 5 in diretta streaming grazie al servizio gratuito Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone e tablet. Sempre grazie a Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento tutti i contenuti di Canale 5 grazie alla funzione on demand.

Adrian streaming | Trama | Anticipazioni

A svelare qualche dettaglio in più sui contenuti di Adrian, la serie animata voluta da Celentano e disegnata da Milo Manara, è la rivista Sorrisi e Canzoni Tv.

La storia è ambientata in un futuro lontano, tra elementi di realtà e altri di fantasia.

Al centro del racconto l’alter ego dello stesso Celentano. Le vicende del protagonista partono dalla sua fuga dal carcere in un’epoca di dittatura.

Il popolo è infatti costretto con l’inganno all’omologazione da parte di una dittatura corrotta. “Il male verrà combattuto da un semplice orologiaio (Adrian) mosso da ideali di libertà e bellezza”, scrive il settimanale.

“Celentano-Adrian, insomma, è un eroe che affronta scene d’azione (e d’amore) sempre con un pizzico di ironia”, racconta Sorrisi e Canzoni.

LEGGI ANCHE: I dettagli sulla trama di Adrian