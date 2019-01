Eventi 2019 | Italia | Mondo | Appuntamenti più importanti dell’anno

EVENTI 2019 – L’arrivo dell’anno nuovo porta con sé non soltanto i festeggiamenti, le speranze per il futuro e i sogni confessati sottovoce alle stelle nella notte di San Silvestro. Con il 2019 arriva anche tutta una serie di nuovi eventi, in Italia e nel mondo.

Concerti attesissimi, grandi ritorni, ricorrenze da non perdere. La maggior parte riguardano il mondo del cinema e quello della musica, ma non mancano Giornate mondiali o particolari avvenimenti legati allo sport o agli astri.

Ecco una rassegna degli eventi principali del 2019 in Italia e nel mondo.

Eventi 2019 | Italia

Tutto l’anno – Matera capitale della Cultura: il Comune della Basilicata è il primo dell’Italia meridionale a ricevere questo riconoscimento. (QUI TUTTI GLI EVENTI)

Tutto l’anno – 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci: per tutto il 2019 varie città italiane rendono onore al celebre inventore e artista del Rinascimento, di cui ricorre il cinquecentesimo anniversario della morte. Sono previsti eventi a Firenze, ma anche a Milano, Roma e Torino.

1 gennaio – Giornata Mondiale della Pace: quest’anno il tema della Giornata, arrivata alla sua 52esima edizione, e anche il titolo del messaggio diffuso in quel giorno da Papa Francesco, è “La buona politica è al servizio della pace”.

1 gennaio – Festa di Roma: il tema di quest’anno è la celebrazione del 50° anniversario dello sbarco sulla luna. Tanti gli eventi in programma, dal Circo Massimo al Giardino degli Aranci, dal Lungotevere all’Isola tiberina (QUI tutti gli eventi del 1 gennaio in Italia).

Eventi 21 gennaio – Eclissi di Luna totale: lunedì 21 gennaio l’ombra della Terra oscura del tutto la Luna. L’evento è visibile nella notte tra il 20 e il 21 e soprattutto nelle prime ore del 21. L’eclissi ha una durata abbastanza lunga. Prendetevi del tempo per godervela!

5-9 febbraio – Festival di Sanremo: è uno degli eventi musicali italiani più attesi dell’anno. Il Festival della canzone italiana, arrivato alla sua 69esima edizione, è diretto per la seconda volta consecutiva da Claudio Baglioni.

10 febbraio – Elezioni regionali in Abruzzo

24 febbraio – Elezioni regionali in Sardegna

3 marzo – Primarie del Partito democratico

24 marzo – Elezioni regionali in Basilicata

Aprile-maggio – Tour di Marco Mengoni: dal 27 aprile al 30 maggio Mengoni torna a suonare dal vivo con il suo tour “MengoniLive2019”. A novembre 2018 il cantante ha pubblicato il suo ultimo album, “Atlantico”.

9-14 aprile: Salone del Mobile: a Milano, cinque giorni di appuntamenti per la vetrina più ambita da designer e arredatori di tutto il mondo.

15 maggio – Backstreet Boys a Milano: grande attesa a Milano per il ritorno di una delle band più amate degli anni Novanta. Il gruppo americano torna in Italia con un’unica, imperdibile data.

26 maggio: Elezioni europee: la prima tornata elettorale per il rinnovo dei seggi al Parlamento europeo senza la Gran Bretagna, dopo la Brexit. Nel nostro Paese si vota domenica 26 maggio, dalle 7 alle 23.

26 maggio – Elezioni regionali in Piemonte: il voto si tiene contestualmente alle elezioni europee.

Giugno-agosto – Laura Pausini e Biagio Antonacci in tour: insieme contano milioni e milioni di copie vendute in tutto il mondo. Laura Pausini e Biagio Antonacci, amici prima che colleghi, regalano ai fan una sorpresa per il 2019: un tour a due voci in giro per gli stadi di tutta la penisola.

Eventi 1-2-6-7 giugno – Vasco Rossi in concerto a Milano: dopo aver attraversato l’Italia da nord a sud, il NonStop Live 2019 di Vasco Rossi arriva a giugno e fa tappa esclusivamente a Milano e Cagliari (per questa città non sono ancora disponibili le date). Non sono previsti concerti in altre città.

13-16 giugno – Firenze Rocks: l’edizione 2019 del festival della musica rock di Firenze si preannuncia come uno degli appuntamenti più importanti dell’estate. Tra gli ospiti, Ed Sheeran, The Cure, i Tool e gli Smashing Pumpkins.

12 luglio (Milano) – 20 luglio (Roma) – Muse in concerto in Italia: ben due date nel nostro Paese per il nuovo tour dei Muse. Dopo il successo di San Siro nel 2010 e dell’Olimpico nel 2013 la band britannica torna a suonare nei due più grandi stadi italiani.

Ottobre – EuroChocolate di Perugia: non ci sono ancora le date ufficiali, ma l’EuroChocolate che annualmente si tiene nel capoluogo umbro è di certo uno degli avvenimenti più attesi e… gustosi dell’anno. Evento gratuito che si svolge nelle piazza principali della città.

17-27 ottobre – Festa del Cinema di Roma: edizione numero 13 della principale rassegna cinematografica della Capitale che, come ogni anno, porta a Roma tantissimi ospiti internazionali.

Novembre – Fiera internazionale del tartufo bianco di Alba: nel comune piemontese uno degli eventi internazionali più attesi per gli amanti della pregiatissima pietanza.

Eventi 2019 | Mondo

Tutto l’anno – 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci: per tutto il 2019 varie città nel mondo rendono onore al celebre inventore e artista del Rinascimento, di cui ricorre il cinquecentesimo anniversario della morte. Sono previsti eventi, tra gli altri, in Francia, Inghilterra, Olanda, Polonia e Norvegia.

22-27 gennaio – Giornata mondiale della gioventù: la 34esima edizione dell’incontro dei giovani provenienti da tutto il mondo si tiene a Panama. Il tema della Giornata, scelto da Papa Francesco e tratto dal vangelo di Luca, è “Ecco la serva del Signore; avvenga per me secondo la tua parola”.

6 gennaio (in Italia sarà già il 7) – Golden Globe 2019: il secondo appuntamento annuale più importante nel mondo del cinema (dopo il premio Oscar) e della televisione (dopo gli Ammy Awards) arriva alla sua 76esima edizione. I presentatori della serata sono Sandra Oh e Andy Samberg.

24 febbraio – Notte degli Oscar: l’appuntamento principale dell’anno per tutti gli appassionati. Nella notte di domenica 24 febbraio vengono consegnate le celebri statuette ai migliori protagonisti del cinema americano e internazionale.

22 marzo – Giornata mondiale dell’Acqua

29 marzo – Brexit: venerdì 29 marzo è il giorno ufficiale dell’uscita della Gran Bretagna dall’Unione europea. Era lo stesso giorno del 2017 quando la premier Theresa May ha chiesto ufficialmente alle istituzioni europee l’applicazione dell’articolo 50 del Trattato di Lisbona che regola l’uscita di un Paese membro. Da allora, sono andati avanti due anni di durissimo negoziato per stabilire le clausole di uscita della Gran Bretagna.

3 maggio – Giornata mondiale della libertà di stampa

9 maggio – Giorno europeo dell’Unione europea

Eventi 23-26 maggio: Elezioni europee: la prima tornata elettorale per il rinnovo dei seggi al Parlamento europeo senza la Gran Bretagna, dopo la Brexit. Ogni Paese membro è libero di scegliere in quale data far svolgere le elezioni nell’intervallo stabilito dalla Commissione.

5 giugno – Giornata mondiale dell’Ambiente

20 giugno – Giornata mondiale del rifugiato

9-25 agosto – Mondiali di nuoto: la 18esima edizione dei Campionati mondiali si tiene a Gwangju, in Corea del Sud. Un appuntamento imperdibile per gli amanti della disciplina.