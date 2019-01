Ultimo Sanremo 2019 | Carriera | Vita privata | Biografia | Instagram

ULTIMO SANREMO 2019 – Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, è uno dei giovani cantautori italiani più in voga in questi ultimi anni. Il ragazzo, nato a Roma il 27 gennaio 1996, dopo la vittoria nel Festival di Sanremo 2019 nella categoria Nuove proposte con il brano “Il ballo delle incertezze” ha visto esplodere la propria carriera. Un vero e proprio boom che – molto probabilmente – verrà consolidato con la partecipazione a Sanremo 2019.

Ultimo, nato a Roma nel quartiere di San Basilio, segue fin da piccolo un percorso di studi all’Accademia Nazionale di Santa Cecilia (nella sede storica di Roma) incentrato sullo studio del pianoforte e poi della composizione. Il ragazzo ha talento e lo dimostra fin da subito: a soli 14 anni infatti inizia a scrivere e comporre canzoni.

Poi sceglie il nome d’arte Ultimo “per far capire subito per chi scrivo”. Nel 2016 vince un concorso di musica hip hop, denominato “one shot game” promosso dalla Honiro, un’etichetta discografica indipendente che poi inizia a produrlo.

Nel maggio 2017 Ultimo apre il concerto di Fabrizio Moro a Roma, mentre nel settembre seguente si esibisce al MACRO in occasione dell’Honiro Label Party. Debutta di fatto con il singolo “Chiave”, a cui hanno fatto seguito “Ovunque tu sia” e “Sabbia”. Il suo primo album “Pianeti”, uscito nell’ottobre dello stesso anno, ha raggiunto la seconda posizione della classifica iTunes.

Il 15 dicembre 2017, nel corso di “Sarà Sanremo”, viene annunciato tra i partecipanti al Festival di Sanremo 2018 nella categoria Nuove proposte con il brano “Il ballo delle incertezze”.

La partecipazione alla kermesse è un successo su tutta la linea: prima vince nella sua categoria il premio principale e il premio Lunezia per il miglior testo; poi riscontra un enorme successo di pubblico con il suo singolo e con l’album “Peter Pan”. Il 4 maggio 2018 inizia il suo tour a Bologna. Tra le varie date Roma, dove registra il suo primo sold out.

Piano piano (mica tanto…) il suo successo aumenta e al tour vengono aggiunte nuove date. Il 20 aprile 2018 collabora con Fabrizio Moro, nato come lui nel quartiere romano di San Basilio, al singolo “L’eternità (il mio quartiere)”.

Infine, ma solo per ora, partecipa all’edizione 2019 del Festival di Sanremo. Ma questa volta tra i big e con il brano “I tuoi particolari”.

Ultimo Sanremo 2019 | Instagram

Ultimo, come molti suoi colleghi, è molto attivo sui social network in particolare Instagram (qui il suo profilo) dove posta diversi contenuti legati alla sua vita privata e lavorativa. Sono infatti moltissime le “storie” con cui il cantante si racconta.

