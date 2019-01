Ultimi sondaggi politici: aumenta il divario tra gli alleati di governo

Ultimi Sondaggi Politici oggi – Il sondaggio realizzato dall’Istituto specializzato Noto per il Quotidiano Nazionale e reso noto il 16 gennaio 2019 fotografa un panorama politico ormai noto: la Lega di Matteo Salvini che continua a guadagnare consensi, mentre i 5 Stelle guidati da Di Maio sono sempre meno apprezzati dagli elettori. [qui tutti gli ultimi sondaggi].

Ultimi Sondaggi Politici oggi | La Lega al 34 per cento, peggio il Movimento 5 Stelle

Il Carroccio può contare sul voto del 34 per cento degli italiani, contro il 23 dei pentastellati: tra gli alleati di governo si apre quindi un divario sempre più ampio che supera adesso i 10 punti percentuali.

> QUI TUTTI GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI AGGIORNATI

Il dato della Lega è ancora più significativo se si considera che è quasi il doppio rispetto al numero dei voti che il partito guidato da Matteo Salvini aveva ottenuto in occasione delle elezioni politiche del 4 marzo 2018.

Il Movimento Cinque Stelle perde invece 10 punti percentuali rispetto alle ultime politiche, un calo che sicuramente dà non poco da pensare a Di Maio e ai sui, messi sempre più spesso in secondo piano dal protagonismo dell’alleato di governo. Sui risultati dei sondaggi pesano anche le promesse non mantenute dal Movimento 5 Stelle.

Ultimi Sondaggi Politici oggi | Stabili le opposizioni

Non si segnalano cambiamenti rilevanti per quanto riguarda il gradimento degli altri partiti italiani. Forza Italia si mantiene sempre sotto la soglia del 10 per cento, mentre Fratelli d’Italia si attesta sul 4 per cento.

Il Partito Democratico invece, secondo il sondaggio di Noto ha quasi raggiunto il 19 per cento: una crescita lenta quella dei dem, che a breve sceglieranno il loro prossimo segretario.

+Europa di Emma Bonino non supera il 2,5 per cento, mentre Liberi e Uguali scende al 2 per cento seguito da Potere al Popolo, fermi all’1,5 per cento.

