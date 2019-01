Stasera in tv 16 gennaio 2019 prima serata | Oggi in tv | Stasera in tv | Film tv stasera | Programmi tv | Guida programmi | Al posto tuo | La porta rossa | #Cr4 | Ho cercato il tuo nome

Cosa c’è stasera in tv 16 gennaio 2019? Una breve guida completa ai programmi e ai film in tv di stasera dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Real Time e quelli minori come Rai Movie, Rai 4, Iris, Tv 8, Italia 2, La 5, Cielo, Nove, Rai 5, Paramount Channel, Cine Sony.

Ecco il palinsesto dei programmi in prima serata e in seconda serata di mercoledì 16 gennaio 2019:

Oggi in tv: i programmi e i film di stasera in tv 16 gennaio 2019:

Stasera su Rai 1:

18:15 – Jeddah ( SAU ) . Calcio – Supercoppa Italiana 2018 Juventus – Milan

21:00 – TELEGIORNALE

21:25 – Al posto tuo

23:00 – Porta a Porta

23:20 – TG1 60 Secondi

00:35 – TG1 NOTTE

Stasera su Rai 2:

19:40 – Hawaii Five-0 Bande rivali

20:30 – TG2 20.30

21:05 – Cut

21:20 – La Porta Rossa

23:25 – After.Life

Stasera su Rai 3:

20:00 – Blob

20:25 – Nuovi Eroi

20:45 – Un posto al sole

21:15 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

Stasera in tv 16 gennaio 2019 su Rai 4

20:36 – Lol 🙂 ep.104

21:04 – Scorpion IV ep.1

21:45 – Scorpion IV ep.2

22:28 – Scorpion IV ep.3

23:19 – Animal Kingdom

Stasera su Canale 5:

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – STRISCIA LA NOTIZIA – LA VOCE DELL’INCONSISTENZA

21:21 – HO CERCATO IL TUO NOME – 1 PARTE

22:15 – TGCOM

22:16 – METEO.IT

22:19 – HO CERCATO IL TUO NOME – 2 PARTE

23:50 – TG5 – NOTTE

Stasera su Italia 1:

19:40 – C.S.I. NEW YORK – IL RICORDO

20:30 – C.S.I. – SCENA DEL CRIMINE – PER SEMPRE

21:25 – I MERCENARI 3 – 1 PARTE

22:49 – TGCOM

22:52 – METEO.IT

22:55 – I MERCENARI 3 – 2 PARTE

23:50 – WOLFMAN – 1 PARTE

00:47 – TGCOM

00:50 – METEO.IT

00:53 – WOLFMAN – 2 PARTE

Stasera in tv 16 gennaio 2019 su Rete 4:

20:30 – STASERA ITALIA

21:25 – #CR4 LA REPUBBLICA DELLE DONNE

00:10 – PICCOLE LUCI

01:10 – VIOLA VALENTINO SPECIAL

Stasera su Canale 20:

20:15 – THE BIG BANG THEORY VII – LA DISSIPAZIONE DELLA SCOPERTA

20:35 – THE BIG BANG THEORY VII – L’ESTRAZIONE DI COOPER

21:00 – YES MAN – 1 PARTE

22:06 – TG COM

22:11 – METEO

22:13 – YES MAN – 2 PARTE

23:39 – THE LAST KINGDOM – IL GIOVANE UHTRED

Stasera su Paramount Channel:

20:10 – Happy Days

20:40 – Happy Days

21:10 – Take Two

22:00 – Take Two

23:00 – The Prince – Tempo di uccidere

Stasera su Rai Movie:

21:10 – Cose nostre – Malavita

23:00 – Movie Mag

23:30 – Lo sciacallo – Nightcrawler

Stasera su Cine Sony:

21:10 – Crazy in Love

22:55 – Landshark – Rischio a Wall Street

00:40 – The Contractor

Stasera in tv 16 gennaio 2019 su Iris:

20:05 – WALKER TEXAS RANGER – FURIA ESPLOSIVA

21:00 – TRAINING DAY

23:33 – ONORA IL PADRE E LA MADRE

01:54 – DUST

Stasera su Tv8:

20:25 – Guess My Age – Indovina l’eta’ – 1^TV

21:30 – Star Trek – Il Futuro Ha Inizio

23:40 – Italia’s Got Talent

Stasera su Italia 2:

20:10 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – DUE FRATELLI ALLEATI

20:40 – I CAVALIERI DELLO ZODIACO – RITORNO ALL’ISOLA NERA

21:10 – END OF A GUN

22:50 – SPACE JAM

00:50 – MR. ROBOT – IL GIORNO “0”

Stasera in tv 16 gennaio 2019 su La5:

19:45 – UOMINI E DONNE

21:15 – BEAUTIFUL CREATURES – LA SEDICESIMA LUNA – 1 PARTE

22:14 – TGCOM24

22:18 – METEO.IT

22:20 – BEAUTIFUL CREATURES – LA SEDICESIMA LUNA – 2 PARTE

23:35 – QUALCOSA DI CUI… SPARLARE – 1 PARTE

00:09 – TGCOM24

00:13 – METEO.IT

00:15 – QUALCOSA DI CUI… SPARLARE – 2 PARTE

Stasera su Cielo:

20:15 – Affari di famiglia Baywatch

20:45 – Affari di famiglia Le regole del baseball

21:15 – San Andreas Quake

23:15 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 9 Prima TV

23:45 – Flesh Air – Sex Girls Hot Cars Ep. 10 Prima TV

00:15 – Paradise Club: il mega bordello

Stasera su Nove:

20:20 – Boom! – 1^TV

21:25 – Tutto tutto niente niente

23:30 – Nudi e crudi – In Nicaragua

00:15 – Nudi e crudi – Orsi

Stasera in tv 16 gennaio 2019 su La 7:

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Speciale Atlantide con Andrea Purgatori – Gli anni dell’odio

01:00 – TG LA7 Notte

Stasera su La 7d:

20:25 – Cuochi e Fiamme

21:30 – Body of proof

00:55 – The Dr. Oz Show

Stasera su Real Time:

20:10 – Cortesie per gli ospiti

21:10 – Radio Italia Live – 1^TV

22:10 – Body Bizarre – 1^TV Brucio dentro

23:10 – Body Bizarre – 1^TV Ossa mangiate

00:05 – ER: storie incredibili – Mai dire mai

01:00 – ER: storie incredibili – La salvezza

Stasera su Spike:

20:30 – MERLIN Valiant

21:30 – THE LIBRARIANS…e la Corona di Re Artu’

22:25 – THE LIBRARIANS…e la Spada nella Roccia

23:20 – THE LIBRARIANS…e il Filo di Arianna

00:05 – SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Le fosse dell’Ade

01:10 – SPARTACUS – SANGUE E SABBIA Scontro all’ultimo sangue

Stasera in tv 16 gennaio 2019 su Sky Uno:

20:05 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel

22:25 – MasterChef All Stars Italia

Stasera su Sky Cinema Uno:

21:00 – Cinepop

21:15 – Vengo anch’io

22:50 – Michelangelo – Infinito