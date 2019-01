Previsioni meteo oggi in Italia

PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.

Previsioni meteo oggi in Italia mercoledì 16 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– BEL TEMPO SU VALLE D’AOSTA E SETTORE ALPINO E PREALPINO PIEMONTESE.

– CIELO INIZIALMENTE CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE, CON

ANNUVOLAMENTI COMPATTI RELEGATI SOLAMENTE A LIGURIA E BASSA

LOMBARDIA;

SEGUIRA’ UNA GRADUALE INTENSIFICAZIONE DELLA COPERTURA ANCHE SULLE

RESTANTI AREE, CON PIOGGE DEBOLI SU LIGURIA, APPENNINO EMILIANO ED

AREA LOMBARDA CENTROMERIDIONALE;

ATTESO QUALCHE FIOCCO DI NEVE IN SERATA SULLE ALPI LOMBARDE OLTRE I

1200 METRI.

CENTRO E SARDEGNA:

– SULLA SARDEGNA CIELO MOLTO NUVOLOSO CON LOCALI, DEBOLI PIOVASCHI,

IN MIGLIORAMENTO DALLE ORE SERALI.

– NUBI BASSE E STRATIFICATE SU TOSCANA, UMBRIA, LAZIO

CENTROSETTENTRIONALE E CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE;

DAL TARDO POMERIGGIO SI INTENSIFICA LA COPERTURA NUVOLOSA SULLE

REGIONI TIRRENICHE E SUL SETTORE UMBRO CON DEBOLI PIOGGE E QUALCHE

OCCASIONALE ROVESCIO ATTESO SULLA TOSCANA.

SUD E SICILIA:

– NUVOLOSITA’ COMPATTA ATTESA NEL CORSO DELLA MATTINATA SULLA SICILIA

MERIDIONALE ED IN ESTENSIONE SERALE AL RESTO DELL’ISOLA.

– AMPI SPAZI DI SERENO SULLE REGIONI PENINSULARI CON TRANSITO AL PIU’

DI NUBI POCO SIGNIFICATIVE;

DALLA SERA GRADUALE AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’ SU NORD CAMPANIA E

MOLISE OCCIDENTALE.

TEMPERATURE:

– MINIME IN CALO SU ALTO PIEMONTE, COSTE ADRIATICHE SETTENTRIONALI,

SARDEGNA NORDORIENTALE E SU GRAN PARTE DEL MERIDIONE;

IN RIALZO DECISO SUI RILIEVI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE, MENO MARCATO SU

PONENTE LIGURE, MARCHE ED ABRUZZO;

SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE;

– MASSIME IN LIEVE DIMINUZIONE SULLA PIANURA PADANA E SULLA SICILIA

CENTROMERIDIONALE;

STAZIONARIE SU PIEMONTE SETTENTRIONALE, LIGURIA, FRIULI-VENEZIA

GIULIA, E SARDEGNA;

IN TENUE AUMENTO SUL RESTO DEL PAESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO

ALLE REGIONI CENTROMERIDIONALI ADRIATICHE.

VENTI:

– DEBOLI MERIDIONALI CON LOCALI RINFORZI SU APPENNINO SETTENTRIONALE

E, DAL POMERIGGIO LUNGO LE COSTE DI TOSCANA ED ALTO LAZIO.

MARI:

– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL TIRRENO AD OVEST ED IL BASSO IONIO;

– DA POCO MOSSI A MOSSI IL RESTANTE TIRRENO E L’ADRIATICO;

– MOSSI I RIMANENTI BACINI, CON MOTO ONDOSO IN ATTENUAZIONE SULLO

IONIO.

Previsioni meteo domani in Italia giovedì 17 gennaio 2019

Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:

NORD:

– CIELO MOLTO NUVOLOSO O COPERTO CON DEBOLI PRECIPITAZIONI SU

LIGURIA, LOMBARDIA, EMILIA-ROMAGNA OCCIDENTALE E TRIVENETO, PIU’ PIU’

INTENSE SULLA LIGURIA CENTRORIENTALE E, DALLA SERA, ANCHE SUL

TRIVENETO;

ATTESE DEBOLI NEVICATE SUI RILIEVI ALPINI E PREALPINI OLTRE I 1000

METRI, PIU’ ABBONDANTI IN SERATA SU QUELLI PIU’ ORIENTALI.

DALLA SERA APERTURE SEMPRE PIU’ AMPIE DEL CIELO INTERESSERANNO IL

SETTORE OCCIDENTALE.

– DOPO IL TRAMONTO FORMAZIONE DI FOSCHIE DENSE SULLA PIANURA PADANA.

CENTRO E SARDEGNA:

– MOLTE NUBI COMPATTE SU SARDEGNA, REGIONI TIRRENICHE PENINSULARI,

UMBRIA E RILIEVI DI MARCHE ED ABRUZZO CON ASSOCIATE PIOGGE E ROVESCI

SPARSI, PIU’ CONCENTRATI SULLA PORZIONE PIU’ SETTENTRIONALE DELLA

TOSCANA;

ATTESO QUALCHE FIOCCO DI NEVE SUI RILIEVI MERIDIONALI ABRUZZESI OLTRE

I 1200 METRI.

– CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO SULLE RESTANTI AREE ADRIATICHE.

SUD E SICILIA:

– ANNUVOLAMENTI DIFFUSI SU MOLISE OCCIDENTALE, NORD CAMPANIA, BASSA

CALABRIA E SICILIA, IN ESTENSIONE TRA POMERIGGIO E SERATA ALLE

RESTANTI AREE TIRRENICHE E PUGLIA SALENTINA;

A TALE NUVOLOSITA’ SARANNO ASSOCIATE DEBOLI PIOGGE E QUALCHE ROVESCIO

DAPPRIMA SULL’ISOLA E POI, DAL POMERIGGIO, SULL’AREA CALABRESE

MERIDIONALE E CAMPANA, NONCHA’‰ SULL’ENTROTERRA MOLISANO.

– BEL TEMPO AL MATTINO SUL RESTANTE MERIDIONE, MA CON SUCCESSIVO,

DECISO AUMENTO DELLE VELATURE.

TEMPERATURE:

– MINIME IN FLESSIONE SU VALLE D’AOSTA, PONENTE LIGURE E RILIEVI

ALPINI CENTROCCIDENTALI;

STAZIONARIE SUL RESTO DEL PIEMONTE, SARDEGNA, MARCHE, LAZIO ED

ABRUZZO;

IN RIALZO ALTROVE, PIU’ DECISO SU TOSCANA E ROMAGNA;

– MASSIME IN DIMINUZIONE SULLE REGIONI CENTROCCIDENTALI DEL NORD;

SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SULLE REGIONI CENTRALI, MOLISE E PUGLIA

CENTROSETTENTRIONALE, IN AUMENTO SUL RESTO DEL PAESE.

VENTI:

– MODERATI MERIDIONALI SU LEVANTE LIGURE ED AL CENTRO-SUD, CON

RINFORZI LUNGO L’APPENNINO CENTROSETTENTRIONALE;

– DEBOLI VARIABILI AL NORD.

MARI:

– DA MOSSO A MOLTO MOSSO IL TIRRENO AD OVEST E LO STRETTO DI SICILIA;

– DA POCO MOSSI A MOSSI IL RESTANTI BACINI, CON MOTO ONDOSO IN

ULTERIORE INTENSIFICAZIONE SU MAR LIGURE ED ADRIATICO

CENTROSETTENTRIONALE.