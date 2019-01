Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

> QUI L’OROSCOPO DI OGGI

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani:

Oroscopo di domani mercoledì 16 gennaio 2019 | Cosa dicono gli astri

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMISSIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

Ariete

Vi sentite depositari della verità con la V maiuscola, a causa di Giove in trigono. Ma attenzione, non sempre è così.

Cercate quindi di mantenere uno stile pacato e misurato, ritrovando un po’ di umiltà. Il rischio altrimenti è di fare brutte figure e mettervi in cattiva luce con le persone che vi stanno intorno.

Cercate di essere poco impulsivi, anche in amore. Arriveranno settimane migliori, cercate quindi di mantenere la calma e non cadere in provocazioni.

Toro

Siete determinati a inseguire i vostri sogni e obiettivi, sia a livello professionale che sentimentale.

Le stelle sono dalla vostra parte: continuate a insistere, a impegnarvi e non scoraggiatevi nel caso ci sia qualche intoppo.

Una settimana positiva dal punto di vista dei rapporti interpersonali: non mancheranno occasioni per fare nuove conoscenze o per consolidare quelle già esistenti.

Oroscopo di domani | Gemelli

State attenti a possibili fregature, sia a livello lavorativo che nei rapporti con le persone che vi stanno vicino.

La vostra bravura deve essere quella di valutare al meglio ciò che vi circonda, sfruttando al massimo il vostro sesto senso.

Dopo alcune giornate grige, è il momento per ripartire con nuovo sprint, verso la realizzazione dei vostri obiettivi.

Cancro

Avete degli obiettivi che volete si realizzino. Ma nulla, come sapete, viene concesso per grazia divina. Dovete quindi metterci impegno e sacrificarvi un po’.

Giornata che potrebbe vivere qualche fastidio dal punto di vista lavorativo, magari per qualche incomprensione con i vostri colleghi.

Imparate a capire che esistono anche punti di vista diversi dal vostro e a rispettarli, in modo da evitare discussioni inutili.

Leone

Buone notizie per chi è in cerca di un nuovo lavoro. Le stelle sono dalla vostra parte e presto potrebbero arrivare gradite sorprese in tal senso.

L’importante è cercare di non imporvi in maniera arrogante nei confronti degli altri, come il vostro carattere forte e ambizioso potrebbe portarvi a fare.

Avete molti impegni, e questo potrebbe aumentare lo stress. Cercate comunque di non riversarlo sul vostro partner e in generale di non trascurarlo troppo.

Oroscopo di domani | Vergine

La Luna è dalla vostra parte. La precisione maniacale tipica di questo segno si riverserà sulla carriera. Siete chiamati a dare il massimo, ma questo per voi non è un problema.

Siete infatti consapevoli delle vostre capacità: sfruttatele al massimo per realizzare i vostri progetti.

Le difficoltà in generale non mancano. Ma con un po’ di pazienza supererete tutto. Arriveranno mesi migliori rispetto a questo gennaio.

Bilancia

Siete un po’ malinconici e nostalgici. L’emotività è al massimo e basta poco a farvi scappare qualche lacrimuccia.

Insomma, dal punto di vista psicologico non siete al top, ma attenzione a far ricadere questa vostra instabilità sulle persone che vi stanno attorno. Evitate quindi di litigare senza motivo, e mettete invece in campo l’arte della diplomazia di cui siete maestri.

In questo periodo di forte emotività, inoltre, attenzione a non prendervela per una battuta di troppo detta da amici o parenti: magari stavano solo scherzando.

Scorpione

In amore siete chiamati a essere sinceri con la persona che state cercando di conquistare. Mettete quindi da parte la vostra solita arte manipolatoria.

Nella giornata di oggi potrebbe esserci qualche fastidio dal punto di vista fisico. Nulla di grave, un malessere di stagione passeggero.

Negli ultimi giorni avete accumulato stress e tensione: cercate di non scoppiare all’improvviso con colleghi, familiari, amici o il vostro partner. Evitate quindi di dire cose di cui vi pentireste presto.

Sagittario

La presenza di Venere nel vostro segno poterà serenità nei rapporti personali, permettendovi di recuperare un’amicizia o un amore con cui avevate avuto qualche problema.

In generale, dopo giorni complessi sotto molti punti di vista, state per rivedere la luce in fondo al tunnel.

Notizie positive anche per chi è in cerca di un nuovo amore. Non aspettate però che siano sempre gli altri a cercarvi, trovate il coraggio per fare il primo passo.

Oroscopo di domani | Capricorno

Ci sono alcune problematiche che state cercando di risolvere. Avete un po’ di pensieri per la testa e questo vi fa stare male perché vorreste maggiore tranquillità.

State dando il massimo sul lavoro, cercando di meritarvi quanto guadagnato finora e per crescere ancora di più.

Gli astri sono dalla vostra parte, e con un po’ di impegno affronterete anche i compiti più gravosi. D’altronde amate guadagnarvi tutto con il vostro sudore, senza bisogno di aiuti esterni.

Acquario

Siete molto suscettibili, e per questo rischiate di rispondere male a chiunque. Cercare di trattenervi soprattutto sul posto di lavoro, per evitare litigi con i colleghi.

Prendetevi quindi un po’ di tempo per voi cercando di rilassavi e di scaricare questa eccessiva tensione emotiva.

Se state valutando cambiamenti importanti nella vostra vita, pensate bene a pro e contro cercando di essere fortemente realisti.

Pesci

Le stelle sono dalla vostra parte dal punto di vista amoroso. Il momento migliore quindi per buttarvi in nuove conoscenze che potranno sfociare in qualcosa di importante.

Nettuno nel vostro segno vi rende molto concreti, soprattutto sul lavoro, aiutandovi a realizzare gli obiettivi che inseguite da tempo.

I problemi non mancano, ma troverete il modo per affrontarli nel migliore dei modi.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

> QUI L’OROSCOPO DEL 2019

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

> QUI LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

> QUI LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE