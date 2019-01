Nairobi attentato | Nella giornata del 15 gennaio 2019 un attentato ha colpito la città di Nairobi, in Kenya. Due esplosioni si sono verificate all’ingresso dell’hotel Dusit D2 a Nairobi, dove un commando di uomini armati ha aperto il fuoco.

Nell’attentato sono morte 15 persone, e altre 30 sono rimaste ferite.

Il gruppo terroristico qaedista somalo, Al Shabaab, ha rivendicato l’attentato.

L’albergo di lusso DusitD2 Hotel è frequentato principalmente da cittadini stranieri, turisti o uomini d’affari.

L’attacco al Dusit Hotel arriva il giorno del terzo anniversario dell’attacco terroristico di El Adde, del 15 gennaio 2016, quando vennero uccisi oltre 100 soldati per mano di alcuni terroristi di al Shabaab.

La dinamica dell’attentato

Un commando di almeno 4 persone ha aperto il fuoco all’ingresso del complesso, per poi lanciare esplosivi contro alcune auto parcheggiate.

Almeno un kamikaze si sarebbe fatto esplodere durante l’attacco.

Tre uomini armati a bordo di un’auto avrebbero sfondato il checkpoint del centro commerciale Westlands, all’interno del quale si trova l’albergo, e avrebbero iniziato a sparare all’impazzata, lanciando l’ordigno esplosivo.

La polizia keniota ha arrestato uno degli attentatori, che aveva con sé diverse armi da fuoco. I complici sono rimasti a lungo all’interno della struttura, dove hanno preso degli ostaggi.

Secondo i media locali, si sono verificati scontri a fuoco tra la polizia e gli aggressori.

L’Unita di crisi della Farnesina e l’ambasciata d’Italia a Nairobi sono al lavoro fin dal primo momenti per verificare l’eventuale presenza di connazionali sul posto e prestare la necessaria assistenza.

Il video dell’attentato

Chi è Al-Shabab

Al-Shabab, che ha rivendicato l’attacco a Nairobi del 15 gennaio 2019, è un gruppo armato con sede in Somalia che combatte per rovesciare il governo somalo filo-occidentale appoggiato dalla comunità internazionale. I miliziani hanno condotto numerosi attacchi nel paese africano e in quelli vicini, principalmente in Kenya: il loro obiettivo è creare uno Stato retto dalla legge islamica.