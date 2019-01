MasterChef 8 streaming e diretta tv: ecco dove vedere l’edizione 2019 del cooking show

MASTERCHEF 8 STREAMING – Da giovedì 17 gennaio 2019 va in onda in prima serata su Sky Uno l’edizione 2019 del popolare cooking show, Masterchef. Edizione numero 8 che ha attirato l’attenzione dei fan in primis per l’ingresso tra i giudici di Giorgio Locatelli, titolare della Locanda Locatelli a Londra.

> QUI TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE SU MASTERCHEF 2019

Ma dove si possono vedere le puntate di Masterchef 8? E in streaming gratis? Di seguito tutte le risposte:

MasterChef 8 streaming | Dove vedere le puntate in tv

Tutte le puntate di Masterchef 8 vengono trasmesse in diretta tv sul canale satellitare di Sky, Sky Uno, tutti i giovedì sera in prima serata.

MasterChef 8 streaming | Dove vedere le puntate in streaming

In streaming è possibile seguire l’evento tramite la piattaforma a pagamento, riservata agli abbonati Sky, SkyGo che permette di seguire i canali Sky da pc, tablet e smartphone.

MasterChef 8 streaming | Social

Il programma è molto attivo anche sui social. In particolare su Facebook (qui il suo profilo), Twitter (qui il suo profilo) e Instagram (qui il suo profilo).

MasterChef 8 streaming | Giudici

I giudici della nuova edizione di MasterChef Italia in partenza giovedì 17 gennaio 2019 sono, come già anticipato, Giorgio Locatelli – che sostituisce Antonia Klugmann – Antonino Cannavacciuolo, Jo Bastianich e Bruno Barbieri.

MasterChef 8 streaming | Ospiti

Anche in questa edizione sono tantissimi gli ospiti che verranno chiamati per prendere parte alle puntate ed affiancare i concorrenti nella preparazione di piatti complessi o nell’utilizzo di qualche strano ingrediente. Molta attesa, per quanto riguarda le prime puntate, c’è per quanto riguarda Marco Pierre White, chef dalla cucina gastro-punk definito come vera e propria “rockstar” della ristorazione.

Poi ci saranno dei grandi ritorni, come quello del celebre chef pasticcere Igino Massari – il quale è spesso ospitato anche nei vari spin-off del programma prodotto da Sky – e dello stellatissimo Heinz Beck, lo chef tedesco gestore del noto ristorante romano La Pergola.