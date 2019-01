Luca Argentero carriera | Film | Moglie | Fidanzata | Figli | GF | Vita privata

Ha appena superato i 40 anni, fa parte del mondo del cinema e della televisione dal 2003 e in circa 15 anni di carriera ha già recitato in decine e decine di film, diventando uno degli attori italiani più stimati. Luca Argentero è uno degli esempi di come si possa sfruttare al meglio un reality show (nel suo caso il Grande Fratello) per costruirci sopra una carriera fatta di sacrifici, impegno e abnegazione.

Arrivato in tv come inquilino della Casa più spiata dagli italiani nel 2003, negli anni Argentero è riuscito a scollarsi di dosso l’etichetta di “ex Grande Fratello”, affermandosi con merito nella sua carriera di attore.

Ecco tutto quello che c’è da sapere su Luca Argentero.

Luca Argentero carriera | Gli inizi

Luca Argentero nasce il 12 aprile 1978 a Torino. Il padre, Guido, è un costruttore, mentre la madre, Agata, è una casalinga di origini siciliane. Cresciuto a Moncalieri, il futuro attore si diploma al Collegio San Giuseppe e inizia poi a lavorare come barman in una discoteca.

Nel frattempo porta avanti gli studi: nel 2004, infatti, si laurea in Economia e Commercio all’Università di Torino. Ma già in quel momento, il suo volto era noto in tutta Italia: l’anno prima infatti aveva fatto parte del cast di concorrenti del Grande Fratello.

Luca Argentero carriera | Il Grande Fratello

La terza edizione del GF, dunque, vede la partecipazione di Argentero, che nei mesi all’interno della Casa fa molto discutere di sé, soprattutto per una storia con Marianella Bargilli. Una relazione finita dopo l’uscita dal reality show.

Argentero riesce a qualificarsi fino alla finale: si classifica alla fine al terzo posto.

Subito dopo l’uscita dalla Casa, Argentero posa come modello per il calendario sexy di “Max”.

Luca Argentero carriera | Film al cinema e in tv

Il suo obiettivo è però quello di intraprendere la carriera da attore. Nel 2005 ottiene un ruolo nella serie “Carabinieri”. Per tre stagioni, dalla quarta alla sesta, interpreta Marco Tosi.

Nel 2006 fa parte del cortometraggio “Il quarto sesso”, mentre nello stesso anno debutta al cinema con il film di Francesca Comencini “A casa nostra”. Negli anni successivi, assieme al successo, per Argentero arrivano tante altre parti in film di successo.

È il caso di Saturno contro (di Ferzan Özpetek), dove interpreta il ruolo di un omosessuale, e “Lezioni di cioccolato” al fianco di Violante Placido, entrambi nel 2007. Seguono, tra gli altri, film come “Solo un padre”, “Diverso da chi?” (nel quale torna a recitare il ruolo di un omosessuale), “Il grande sogno” (di Michele Placido), “C’è chi dice no”, nel quale recita con la moglie Myriam Catania (divenuta poi la sua ex), “Mangia, prega, ama” con Julia Roberts, “Bianca come il latte, rossa come il sangue”, “Un boss in salotto”, “Fratelli unici”, “Poli opposti” e “Vacanze ai Caraibi”.

Nel 2013 e nel 2014 partecipa come giurato all’edizione serale di Amici di Maria De Filippi. L’11 febbraio 2015 Argentero figura tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo, dove presenta con Claudio Amendola il loro film Noi e la Giulia.

Con Max Croci gira sia “Poli opposti”, nel 2015, sia “Al posto tuo“, nel 2016. Con Amendola, invece, torna al cinema nel 2017 con un noir, “Il permesso – 48 ore fuori”. Tra le sue ultime interpretazioni, poi, “Hotel Gagarin”, “Cosa fai a Capodanno?” e “Copperman”.

Luca Argentero carriera | Vita privata

Luca Argentero è fidanzato dal 2017 con la collega Cristina Marino. L’attrice, in una recente intervista a Gente, ha confessato che i due hanno parlato della possibilità in futuro di avere un figlio e perché no, anche di sposarsi. Tutto però è rimandato: secondo i diretti interessati, non è ancora il momento per le nozze.

Prima della sua relazione con Cristina Marino, però, Argentero ha vissuto una lunga relazione con Myriam Catania, attrice che ha conosciuto nel 2004 e sposato nel 2009. Nel 2016, però, dopo molte indiscrezioni, i due si sono separati. Argentero e Catania non hanno avuto figli.

L’attore è arrivato ai casting del Grande Fratello grazie alla cugina Alessia Ventura, che ai tempi lavorava come Letterina nel programma Passaparola di Gerry Scotti e che iscrive dunque Argentero per partecipare alle selezioni del reality.

Argentero è anche molto attento al sociale: dal 2012 è vicepresidente dell’organizzazione onlus 1 Caffè, che ripropone la tradizione del Caffè sospeso a scopo benefico; dal 2014 invece supporta l’associazione no profit Never Give Up, che si occupa dello studio e della cura dei disturbi del comportamento alimentare.

Luca Argentero carriera | Social

Argentero è attivissimo sui social, soprattutto su Instagram, dove condivide con gli oltre 1,2 milioni di fan molte foto della sua vita quotidiana e professionale. L’attore è molto presente anche su Facebook, dove conta su oltre 800mila like, e su Twitter (600mila follower).