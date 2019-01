Irama: tutto quello che c’è da sapere sul cantante in gara al Festival di Sanremo 2019

Irama Sanremo 2019 | Carriera | Canzoni | Vita privata | Giulia De Lellis | Instagram

IRAMA SANREMO 2019 – Classe 1995, il giovane Irama è uno dei Big della 69esima edizione del Festival di Sanremo, in gara con il brano “La ragazza col cuore di latta”.

Il grande successo di pubblico lo deve alla partecipazione e alla vittoria del popolare talent di Canale 5 Amici di Maria De Filippi.

Irama Sanremo 2019 | Carriera

All’anagrafe Filippo Maria Fanti, scopre la passione per la musica da piccolissimo. Nato a Carrara il 20 dicembre 1995, si appassiona inizialmente ai grandi maestri del cantautorato italiano come Fabrizio De André e Francesco Guccini.

Si avvicina poi a quello che sarà il suo genere, l’hip-pop, anche se nelle sue canzoni continuerà a contaminare influenze diverse.

Il suo pseudonimo, anagramma del suo secondo nome, vuol dire “ritmo” in lingua malese.

Comincia nel 2014, neppure ventenne, collaborando con Giuliano Sangiorgi e Benji e Fede.

Nel 2015 partecipa alle selezioni di Sanremo Giovani, risultando uno degli otto vincitori del concorso, grazie al quale viene ammesso alla 66esima edizione del Festival di Sanremo nella categoria Nuove proposte.

Sul palco dell’Ariston si piazza la settimo posto con il brano Cosa resterà, perdendo contro Ermal Meta.

Dopo la partecipazione al Festival, pubblica il suo primo album in studio, chiamato semplicemente Irama, pubblicato per la casa discografica Warner Music.

Da questo album viene estratto il suo secondo singolo Tornerai da me, presentato per la prima volta al Summer Festival di Roma. Due anni dopo il brano verrà premiato con il riconoscimento del Disco d’oro, per aver venduto oltre 25mila copie.

Il terzo singolo estratto dall’album è Non ho fatto l’università, scritto, come i precedenti, con Giulio Nenna.

Nel 2017 Irama lavora al suo secondo disco, anticipato in estate con l’uscita del singolo Mi drogherò, prodotto sempre dalla Warner.

Il grande successo arriva grazie al programma televisivo di Canale 5 Amici. Irama riesce ad arrivare prima alla fase finale del talent e successivamente a vincere.

Nel corso della trasmissione condotta da Maria De Filippi ha inciso alcuni brani inediti come Che vuoi che sia, Che ne sai, Un respiro e Voglio solo te.

Tra i brani più apprezzati dal pubblico sicuramente Nera, che ottiene presto il triplo disco di platino.

Parallelamente pubblica il suo primo EP, Piume, che ottiene il doppio disco di platino dalla FIMI.

Sempre nel 2018 Irama pubblica il suo secondo album, Giovani.

Dal disco è estratto il primo singolo Bella e rovinata.

A dicembre 2018 viene annunciata la sua partecipazione al Festival di Sanremo 2019.

Irama Sanremo 2019 | Vita privata | Giulia De Lellis

Ama portare dei grossi e numerosi anelli, e orecchini a forma di piuma. Ha rivelato che senza averli addosso si sentirebbe completamente a disagio.

Da novembre 2018 viene paparazzato al fianco di Giulia De Lellis, ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Dopo poco i due hanno confermato la loro relazione.

Irama Sanremo 2019 | Social | Instagram

Molto attivo sui social, ha oltre un milione di follower su Instagram.

Pubblica spesso sui suoi profili foto inerenti alla sua carriera ma anche alla sua vita privata.