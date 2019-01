Rai, Salvini torna all’attacco di Fazio. E spunta il retroscena “leghista” su Elisa Isoardi a La vita in diretta

Il “caso Rai” continua a far discutere e i nomi delle polemiche sono sempre gli stessi: Fabio Fazio, conduttore di Che tempo che fa, e Elisa Isoardi, che dopo aver “fatto fallire” – come denuncia il Pd – La prova del cuoco è il nome caldo per la direzione di La vita in diretta.

A Non è l’arena, in onda su La7, il ministro dell’Interno Matteo Salvini è tornato a scagliarsi contro Fazio: “Da cittadino italiano una mia preoccupazione sono i maxi stipendi” ha attaccato il leader leghista che ha scelto la strada dell’ironia per lanciare l’ennesimo attacco al presentatore sul bonifico annuale di circa 2,2 milioni euro per le prestazioni offerte alla tv di Stato.

“Non dirò che c’è un conduttore su Rai 1 che guadagna in un mese quello che io guadagno in un anno. Ma secondo me qualche stipendiuccio da quelle parti va rivisito” ha avvertito il ministro dell’Interno. Poi, sorridendo ironicamente, ha chiosato: “Non mi riferisco assolutamente a Fabio Fazio…”.

Giletti, nome caldo per sostituire proprio Fazio, rincara la dose: “Storicamente se uno è bravo viene retribuito in questi modi, non spetta a me dirlo. Tra l’altro quando ero in Rai ho sempre dichiarato quanto prendevo, beati loro che hanno questi stipendi. Ma andiamo avanti, sennò poi dicono che Giletti fa casino”.

Ma la strada per Fazio sembra sempre più segnata: addio mamma Rai su diktat del governo Lega – Movimento 5 stelle. E, soprattutto, addio a Che tempo che fa: al suo posto sempre più forti le voci che vogliono Massimo Giletti e la trasmissione ‘stile’ Non è l’arena al suo posto. E che l’ultimo attacco da parte di Salvini arrivi proprio dal suo studio sembra un chiaro segnale di quanto accadrà.

L’altra polemica, come già detto, riguarda invece la ex (o almeno così pare) di Matteo Salvini: Elisa Isoardi. È il Pd in questo caso a partire all’attacco, con il deputato Michele Anzaldi, segretario della commissione di Vigilanza Rai, che in un’interrogazione al presidente e all’amministratore delegato Rai presentata in Vigilanza e pubblicata sulla sua pagina Facebook chiede di “sapere se corrispondono al vero le indiscrezioni secondo cui Elisa Isoardi, dopo aver portato al flop la nuova edizione de La Prova del cuoco, verrebbe promossa alla conduzione de La Vita in diretta”.

“Quale è il senso” chiede ancora Anzaldi nell’interrogazione “di promuovere una conduttrice che viene da un clamoroso calo di ascolti?”. E questa scelta non rischia di diventare “un danno per la rete?”. E dietro la decisione “si nascondono profili di conflitti di interessi e pressioni di carattere politico?”.

Significativa la premessa di Anzaldi nell’interrogazione presentata: “Con la conduzione di Elisa Isoardi, un marchio storico e di successo di Rai1 come La Prova del cuoco ha avuto un pesante calo di ascolti, nell’ordine di 4-5 punti di share”.

Da qui la domanda centrale: considerando il passato sentimentale che ha legato Elisa Isoardi con Matteo Salvini (anche se c’è chi sussurra che i due stiano ancora insieme), “per i vertici Rai non è inopportuna l’eventuale presenza di Isoardi in una trasmissione di informazione che si occupa anche di politica?”.

Secondo indiscrezioni “non smentite”, Isoardi potrebbe lasciare La Prova del cuoco e approdare alla conduzione de ‘La Vita in diretta’, il contenitore pomeridiano di informazione di Rai1. Ma La vita in diretta, a differenza de La prova del cuoco, “è un programma di informazione che si occupa anche dei temi della politica, di cui la conduttrice Isoardi non si occupa da tempo”.

Nel mirino del deputato dem il “retroscena leghista”: a La vita in diretta è appena stato assegnato come capoprogetto Casimiro Lieto, storico autore di Isoardi nelle sue trasmissioni del mattino, che secondo indiscrezioni anticiperebbe proprio l’arrivo di Isoardi. “Lieto” denuncia Anzaldi “sarebbe stato il candidato preferito da Salvini per la direzione di Rai1, poi assegnata a Teresa De Santis che a Dagospia ha precisato di non essere direttrice ‘in quota Isoardi’. Un’eventuale promozione di Isoardi a conduttrice de La vita in diretta sarebbe incomprensibile, alla luce del flop de La prova del cuoco, e anche inopportuna, alla luce della relazione con il ministro Salvini”.