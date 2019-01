Brexit, cosa rischiano gli italiani che vivono nel Regno Unito in caso di “No deal”

Nella serata del 15 gennaio 2019, dopo la bocciatura del parlamento britannico dell’accordo Brexit siglato da Theresa May e i 27 paesi Ue, il Governo italiano ha pubblicato una nota sul futuro dei cittadini italiani che vivono nel Regno Unito.

Il governo “prende atto del voto del Parlamento britannico che ha respinto la ratifica dell’Accordo di Recesso del Regno Unito dall’Unione europea, sostenuto dal Consiglio europeo straordinario (Art.50) del 25 novembre 2018”, si legge nella nota.

“In attesa di un chiarimento delle intenzioni del Governo britannico sui prossimi sviluppi, il Governo italiano continuerà a lavorare in stretto contatto con le Istituzioni e gli altri Stati membri dell’UE per limitare le conseguenze negative della Brexit, e, in particolare, per garantire i diritti dei cittadini italiani nel Regno Unito, quelli dei cittadini britannici in Italia, la stabilità dei mercati e dei settori bancario, assicurativo e finanziario e un recesso il più ordinato possibile in tutti gli altri campi a tutela di cittadini e imprese”, prosegue.

“In tale contesto, continueranno e saranno intensificati i preparativi per essere pronti a tutti gli scenari, incluso quello poco auspicabile di un recesso senza accordo il 29 marzo 2019“, scrive ancora Palazzo Chigi.

Una situazione di grave incertezza dunque, per i tanti italiani che vivono oltre Manica. Si stima che siano circa 700mila in totale, di cui 315mila quelli iscritti all’Aire, l’Anagrafe italiani residenti all’estero.

In generale, in caso di “no deal”, a partire dalla mezzanotte del 29 marzo 2019, i cittadini europei che vivono nel Regno Unito si ritroverebbero dalla sera alla mattina in un paese extracomunitario, e dunque non godrebbero più dello status giuridico attuale.

Allo stesso tempo i cittadini britannici residenti all’estero, in uno degli altri 27 paesi Ue, sarebbero extracomunitari. Con l’hard Brexit, gli accordi di libera circolazione delle merci e delle persone, attualmente in vigore all’interno dei paesi membri, sarebbero immediatamente privi di efficacia.

I confini tra Regno Unito e altri paesi Ue (quindi Irlanda del Nord e Repubblica d’Irlanda e Spagna e Gibilterra) diventerebbero di nuovo “attivi” e soggetti a controlli sia delle persone che delle merci.

Per capire cosa succederà ai tanti italiani in terra britannica si dovrà dunque attendere per capire quali dei 4 scenari probabili prenderà effettivamente forma.