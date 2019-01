“Aiutiamo Angela a ballare di nuovo”. È questo l’hashtag che accompagna la raccolta fondi avviata per aiutare Angela Grignano, la ragazza italiana ferita a Parigi a causa di un’esplosione in una panetteria (una fuga di gas) il 12 gennaio 2019. L’iniziativa, lanciata dal fratello su GoFundMe, è stata subito accolta positivamente dal web. “Angela avrà bisogno di tante cure e la sua ripresa richiederà mesi di lavoro, fisioterapia e risorse. Vi chiediamo di aiutare come meglio potete, ogni tipo di donazione farà la differenza!” si legge sul sito di crowdfunding.

Il denaro servirà non solo ad aiutare la 24enne di Trapani, ma anche a sostenere la famiglia e la necessità di restare in Francia per poter stare accanto alla giovane. Sono già stati raccolti più di 15mila euro.

Chi è Angela Grignano

Angela Grignano è una ragazza siciliana che vive a Parigi da novembre 2018. Il suo obiettivo è imparare il francese e insegnare a ballare ai più piccoli, e per mantenersi gli studi lavora come cameriera all’Hotel Ibis dopo aver studiato per tre anni scenografia all’Università La Sapienza di Roma.

Al momento dell’esplosione della panetteria, secondo quanto si è appreso, la giovane era in albergo. Le sue condizioni, fin dal principio, non sono state buone: è rimasta ferita alla mano e alla gamba ed è stata operata (qui gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni).

Sui social sono tantissimi i messaggi di sostegno ad Angela: “Chi ti ama sta pregando per te”, scrive un amica. “Forza Guerriera. Ti voglio bene”. E ancora: “Forza Angela, ce la puoi fare”.

I familiari sono stati contattati dalle autorità consolari di Parigi che si sono messe a disposizione dei parenti e delle persone coinvolte nell’esplosione.

Sarebbero stati coinvolti altri tre italiani nell’incidente: tra questi i giornalisti Valerio Orsolini della Rai e Francesca Aglieri Rinella dell’agenzia Italpress, in vacanza a Parigi. Entrambi sono rimasti solo leggermente feriti.

