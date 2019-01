Ultimi sondaggi politici: in calo Lega-M5s. Un partito di Renzi prenderebbe gli stessi voti di Forza Italia

Ultimi Sondaggi Politici oggi – Un nuovo sondaggio elettorale è stato reso noto oggi, 15 gennaio 2019. Il sondaggio realizzato da Winpoll da una parte conferma il calo delle forze di governo, Lega e Movimento 5 Stelle; dall’altra stima il valore, in termini di voti, di un eventuale partito di Matteo Renzi. Ovvero la rivelazione di consenso che un partito dell’ex presidente del Consiglio potrebbe avere. E qui la notizia: il suo valore sarebbe simile a quello di Forza Italia e leggermente inferiore a quello del Partito Democratico. [qui tutti gli ultimi sondaggi].

Ultimi Sondaggi Politici oggi | Calo Lega-Movimento 5 Stelle

Secondo il sondaggio Winpoll, la Lega rimane saldamente il primo partito, con il 32,4 per cento dei voti, in leggero calo – dello 0,2 per cento – rispetto alla precedente rilevazione. Molto peggio va invece al M5s, che perde più di un punto percentuale e si ferma al 24,5 per cento, ben lontano dai suoi alleati a Palazzo Chigi.

> QUI TUTTI GLI ULTIMI SONDAGGI POLITICI ELETTORALI AGGIORNATI

Ultimi Sondaggi Politici oggi | PD e il Partito di Renzi

Il Sondaggio ha poi valutato l’ipotesi di una scissione nel Pd con la nascita di una nuova forza guidata dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi. Il Pd, secondo la rilevazione, aumenta leggermente i suoi consensi arrivando al 12,5 per cento.

Il partito di Renzi, invece, varrebbe l’8,9 per cento, in leggero calo rispetto al 9,1 per cento rilevato precedentemente. Unendo i due dati siamo di poco sopra al 20 per cento.

A conti fatti, il partito di Renzi avrebbe gli stessi voti di Forza Italia, in leggero aumento all’8,9 per cento, lo 0,2 per cento in più rispetto alla precedente stima del partito di Silvio Berlusconi.

Ultimi Sondaggi Politici oggi | Gli altri

Per quanto riguarda le altre forze politiche: Fratelli d’Italia è in crescita al 4,1 per cento. Nel centrosinistra cresce invece +Europa, arrivando al 2,5 per cento, ma ancora lontano dalla soglia di sbarramento del 3 per cento. Ancora più lontano Potere al Popolo e Liberi e Uguali: entrambi non raggiungono neanche l’1,5 per cento.

Ultimi Sondaggi Politici oggi | Salvataggio Banca Carige

Nel sondaggio è stato poi chiesto agli elettori cosa pensano del salvataggio di Banca Carige.

Per il 45 per cento del campione, il governo ha fatto bene ma le condizioni sono diverse dai precedenti interventi del Pd con altri istituti.

Il 39 per cento sostiene che l’esecutivo abbia fatto la giusta scelta, ma sottolineando che si tratta dello stesso intervento del Pd.

Il 16 per cento invece boccia la decisione del governo.

