True Detective torna su Sky, ecco la terza stagione

TRUE DETECTIVE TERZA STAGIONE – Dal 14 gennaio 2019 la serie cult True Detective va in onda su Sky Atlantic con la terza stagione. Protagonista il premio Oscar Mahershala Ali che indagherà su un nuovo caso.

Le atmosfere dark e le vicende thriller che hanno assicurato il successo alla serie, ora diretta da Nic Pizzolatto vengono riproposte, grazie a una storia che ricorda quella di Rust eMarty, l’indimenticabile coppia formata da Matthew McConaughey e Woody Harrelson, le star della prima stagione.

Nel nuovo True Detective i poliziotti sono Wayne Hays e Roland West, interpretati da Mahershala Ali e da Stephen Dorff. I cambiamenti non sono pochi, perché qui il vero protagonista è Wayne, che vediamo da anziano (la sua trasformazione sorprenderà), vedovo e con una malattia che sembrerebbe l’Alzheimer.

True Detective Sky terza stagione | Episodi

Come nelle precedenti stagioni, gli episodi saranno in totale otto. True Detective è una serie in cui ad ogni nuova edizione cambiano i personaggi e la trama, ovviamente sempre nel contesto di investigazione.

Dopo il successo dell’esordio, caratterizzato dal volto dell’ormai famoso Matthew McConaughey, la seconda stagione era stata ambientata in California e aveva visto come protagonista Colin Farrell, non riuscendo però a ripetere il successo precedente.

Mahershala Ali è fresco di vittoria ai Golden Globe come miglior attore non protagonista per “Green Book“.

True Detective terza stagione | La storia

La storia si sviluppa attraverso tre archi temporali: i due poliziotti vengono interrogati anche nel 1990, quando il caso viene inaspettatamente riaperto. Si apre quindi un puzzle che si ricompone ricordo dopo ricordo. Come con Rust e Marty, il dipanarsi dell’indagine per decenni, diventa l’espediente per raccontare la vita di Wayne.

La prima stagione nel 2014 si è aggiudicata, tra i vari premi, un Emmy Award come miglior regia per una serie televisiva drammatica, un giusto riconoscimento al lavoro del regista Cary Joji Fukunaga. In Italia è andata in onda in prima visione assoluta su Sky Atlantic dal 3 al 24 ottobre 2014, mentre la seconda stagione dal 29 giugno al 15 agosto 2015.