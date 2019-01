C’è una città in Italia dove il tallèd viene realizzato in pura seta

Il tallèd, lo scialle usato durante la preghiera nel rito ebraico, fino a qualche anno fa era introvabile in seta. Molti fedeli, per poter ammirare capi pregiati del genere, potevano farlo solo nei musei dedicati alla cultura ebraica o in alcune famiglie sparse per l’Europa. Il tallèd, quindi, veniva comunemente realizzato in lana o in poliestere, bianco e a righe blu. Ma nel 2016 due italiane, Sofia e Dora Piperno, hanno riscoperto l’antica tradizione ebraica e hanno avviato una produzione di tallèd a Como, capitale della seta italiana. Il brand si chiama appunto Talled di seta.

La storia

Celeste Piperno, madre delle due imprenditrici nel settore alberghiero, negli anni Settanta fondò un’azienda in un paesino del Nord Italia che possedeva una vecchia filanda ispirata alla tradizione giapponese. E così diversi rabbini italiani, tra cui il capo della comunità ebraica di Roma, Riccardo Di Segni, si rivolsero allo stabilimento per realizzare l’indumento nella sua forma originale. Da quel momento la seta italiana fiorì di nuovo dopo decenni.

Già nel 1300, in effetti, l’Italia settentrionale era l’epicentro della produzione del tessuto. Successivamente, nel 1600, una sentenza papale vietò agli ebrei che vivevano a Roma di spendere più dell’uno per cento delle loro doti per comprare il tallèd. Nel corso dei secoli, poi, a causa di guerre, migrazioni e cambiamenti nelle comunità ebraiche locali – oltre al declino della produzione della seta, costosa e che richiedeva un lungo processo di lavorazione – il tallèd in seta andò via via scomparendo fino alla metà del Novecento.

Da qui, dunque, è nata l’idea delle sorelle Piperno di riprendere l’attività lanciata dalla madre: prima solo con dodici prototipi e poi, grazie a una campagna di crowdfunding, producendo un lotto intero andato subito sold out.

Cos’è il tallèd

Il tallèd – conosciuto anche come tallit o tallet – è un indumento la cui storia risale ai tempi della compilazione della Torah. In Italia, nel Novecento, venivano frequentemente utilizzati dei tallèd di seta bianchi con le strisce blu. La stessa tipologia veniva usata anche nella tradizione ebraica spagnola e portoghese.

Secondo la fede ebraica, è indossato dagli uomini per le preghiere mattutine, per varie cerimonie religiose e una sola volta all’anno durante la preghiera della sera.

