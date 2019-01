Super Bowl 2019: ecco chi si esibirà sul palco all’intervallo della finale della NFL

Super Bowl 2019 Cantanti | Artisti | Esibizioni | Chi canta | Half Time Show

SUPER BOWL 2019 CANTANTI – Chi si esibirà sul palco dell’Half Time Show del Super Bowl 2019? L’evento nell’evento previsto per il 3 febbraio 2019 sarà affidato a tre artisti: i Maroon Five, il rapper (nonché compagno di Kylie Jenner) Travis Scott e Big Boi, quest’ultimo famoso anche per far parte degli OutKast.

Gli artisti si alterneranno sul palco che verrà montato a tempo di record (come tradizione vuole) al centro del campo quando le due squadre che si giocheranno il titolo di campione nazionale, torneranno negli spogliatoi al termine della prima parte di partita.

Una bella soddisfazione in particolare per i Maroon Five che si sarebbero dovuti esibire all’Halftime Show già nel 2015. All’epoca la cosa però non andò in porto e al loro posto sì esibì una stratosferica Katy Perry.

I Maroon 5 raccolgono quindi il testimone di Justin Timberlake, ultimo in ordine di tempo a essersi esibito nell’intervallo della partita più famosa del mondo seguita in diretta da circa 100 milioni di americani.

Sono tante le esibizioni passate alla storia. Tra queste quelle di Prince, Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga e Beyoncé. Il gruppo guidato da Adam Levine è pronto a dare spettacolo in pieno stile Super Bowl? Domenica 3 febbraio (notte per l’Italia) la risposta.

Sempre se ci riusciranno… Molti cittadini americani infatti non vorrebbero che il gruppo si esibisca. Perché? Per protesta contro la NFL e Trump accusati di razzismo (qui tutti i dettagli)

Super Bowl 2019 | Dove si gioca

Per la terza volta nella sua storia il Super Bowl fa tappa ad Atlanta. La prima volta nel 1994: Super Bowl XXVIII; poi il Super Bowl XXXIV nel 2000. La gara, negli Stati Uniti, sarà trasmessa dal network CBS.

La decisione di giocare ad Atlanta il Super Bowl LIII è stata presa dai proprietari delle 24 franchigie della NFL il 26 maggio 2016 dopo tre votazioni. La città della Georgia ha avuto la meglio su altre tre “finaliste”: Hard Rock Stadium, Miami Gardens (Florida), Mercedes-Benz Superdome, New Orleans (Louisiana) e Raymond James Stadium, Tampa (Florida).