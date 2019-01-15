Previsioni meteo oggi in Italia
PREVISIONI METEO OGGI – Che tempo farà? Sereno? Nuvoloso? E’ prevista pioggia o neve? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte in tempo grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.
Ma andiamo nel dettaglio: come sarà il tempo oggi? Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi.
Previsioni meteo oggi in Italia martedì 15 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– TEMPO STABILE E SOLEGGIATO OVUNQUE, A PARTE QUALCHE ANNUVOLAMENTO
AL PRIMO MATTINO SUI RILIEVI DI CONFINE E LOCALI VELATURE SUL
TRIVENETO IN NOTTATA.
CENTRO E SARDEGNA:
– NUBI BASSE AL MATTINO SULLA SARDEGNA CENTROCCIDENTALE E
SULL’ABRUZZO, CON ASSOCIATI LOCALI PIOVASCHI SU QUEST’ULTIMO, MA IN
RAPIDO DISSOLVIMENTO;
– CIELO SERENO SULLE RESTANTI REGIONI.
SUD E SICILIA:
– INIZIALMENTE NUVOLOSITA’ DIFFUSA SU MOLISE, BASILICATA, PUGLIA
CENTROSETTENTRIONALE E SICILIA CON QUALCHE DEBOLE FENOMENO ASSOCIATO
IN VELOCE MIGLIORAMENTO MATTUTINO;
– AMPIO SOLEGGIAMENTO E SCARSA NUVOLOSITA’ ALTROVE.
TEMPERATURE:
– MINIME QUASI STAZIONARIE SULLA SICILIA E SULLA PIANURA PADANA
ORIENTALE, IN DIMINUZIONE SULLE RESTANTI ZONE;
– MASSIME IN TENUE RIALZO SULL’ARCO ALPINO, IN FLESSIONE SULLA
PENISOLA, SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO SULLE ISOLE MAGGIORI.
VENTI:
– DA MODERATI A FORTI SETTENTRIONALI SULLA PUGLIA, COSTE TIRRENICHE
DELLA SICILIA E SULLE COSTE IONICHE DI CALABRIA E BASILICATA;
– SUL RESTO DEL TERRITORIO DEBOLI INIZIALMENTE SETTENTRIONALI
TENDENTI A DIVENIRE DI DIREZIONE VARIABILE.
MARI:
– AGITATI IL MARE ED IL CANALE DI SARDEGNA;
– DA MOLTO MOSSI AD AGITATI IL TIRRENO MERIDIONALE, LO STRETTO DI
SICILIA, LO IONIO;
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL MAR LIGURE, IL RESTANTE TIRRENO ED IL
BASSO ADRIATICO;
– DA POCO MOSSO A MOSSO L’ADRIATICO CENTROSETTENTRIONALE;
– MOTO ONDOSO IN RAPIDA ATTENUAZIONE OVUNQUE AD ECCEZIONE DELLO
IONIO.
Previsioni meteo domani in Italia mercoledì 16 gennaio 2019
Il bollettino meteo dell’Aeronautica Militare:
NORD:
– BEL TEMPO SU VALLE D’AOSTA E SETTORE ALPINO E PREALPINO PIEMONTESE.
– CIELO INIZIALMENTE CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE, CON
ANNUVOLAMENTI COMPATTI RELEGATI SOLAMENTE A LIGURIA E BASSA
LOMBARDIA;
SEGUIRA’ UNA GRADUALE INTENSIFICAZIONE DELLA COPERTURA ANCHE SULLE
RESTANTI AREE, CON PIOGGE DEBOLI SU LIGURIA, APPENNINO EMILIANO ED
AREA LOMBARDA CENTROMERIDIONALE;
ATTESO QUALCHE FIOCCO DI NEVE IN SERATA SULLE ALPI LOMBARDE OLTRE I
1200 METRI.
CENTRO E SARDEGNA:
– SULLA SARDEGNA CIELO MOLTO NUVOLOSO CON LOCALI, DEBOLI PIOVASCHI,
IN MIGLIORAMENTO DALLE ORE SERALI.
– NUBI BASSE E STRATIFICATE SU TOSCANA, UMBRIA, LAZIO
CENTROSETTENTRIONALE E CIELO SERENO O POCO NUVOLOSO ALTROVE;
DAL TARDO POMERIGGIO SI INTENSIFICA LA COPERTURA NUVOLOSA SULLE
REGIONI TIRRENICHE E SUL SETTORE UMBRO CON DEBOLI PIOGGE E QUALCHE
OCCASIONALE ROVESCIO ATTESO SULLA TOSCANA.
SUD E SICILIA:
– NUVOLOSITA’ COMPATTA ATTESA NEL CORSO DELLA MATTINATA SULLA SICILIA
MERIDIONALE ED IN ESTENSIONE SERALE AL RESTO DELL’ISOLA.
– AMPI SPAZI DI SERENO SULLE REGIONI PENINSULARI CON TRANSITO AL PIU’
DI NUBI POCO SIGNIFICATIVE;
DALLA SERA GRADUALE AUMENTO DELLA NUVOLOSITA’ SU NORD CAMPANIA E
MOLISE OCCIDENTALE.
TEMPERATURE:
– MINIME IN CALO SU ALTO PIEMONTE, COSTE ADRIATICHE SETTENTRIONALI,
SARDEGNA NORDORIENTALE E SU GRAN PARTE DEL MERIDIONE;
IN RIALZO DECISO SUI RILIEVI DEL TRENTINO-ALTO ADIGE, MENO MARCATO SU
PONENTE LIGURE, MARCHE ED ABRUZZO;
SENZA VARIAZIONI DI RILIEVO ALTROVE;
– MASSIME IN LIEVE DIMINUZIONE SULLA PIANURA PADANA E SULLA SICILIA
CENTROMERIDIONALE;
STAZIONARIE SU PIEMONTE SETTENTRIONALE, LIGURIA, FRIULI-VENEZIA
GIULIA, E SARDEGNA;
IN TENUE AUMENTO SUL RESTO DEL PAESE, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO
ALLE REGIONI CENTROMERIDIONALI ADRIATICHE.
VENTI:
– DEBOLI MERIDIONALI CON LOCALI RINFORZI SU APPENNINO SETTENTRIONALE
E, DAL POMERIGGIO LUNGO LE COSTE DI TOSCANA ED ALTO LAZIO.
MARI:
– DA MOSSI A MOLTO MOSSI IL TIRRENO AD OVEST ED IL BASSO IONIO;
– DA POCO MOSSI A MOSSI IL RESTANTE TIRRENO E L’ADRIATICO;
– MOSSI I RIMANENTI BACINI, CON MOTO ONDOSO IN ATTENUAZIONE SULLO
IONIO.