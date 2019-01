Violentò e uccise una bambina di 8 anni: pedofilo assassinato in carcere

Aveva commesso un’orribile violenza, adesso il pedofilo Anthony Palma è stato ucciso dai detenuti del carcere dove doveva scontare la sua pena.

I fatti – Un detenuto che stava scontando l’ergastolo per aver ucciso una bambina di otto anni è stato trovato morto venerdì scorso nella sua cella di un penitenziario dello stato dell’Oklahoma. Anthony Palma, questo il nome dell’uomo, sarebbe stato assassinato dal suo compagno di cella, probabilmente come forma di “punizione” per gli orrendi crimini commessi dalla vittima.

Le violenze – Palma, infatti, era stato giudicato colpevole per l’omicidio della piccola Kirsten Hatfield: la bambina, di otto anni, venne rapita nella sua abitazione nel Midwest City nel 1997 poi violentata e uccisa. Per anni il killer era riuscito a farla franca, ma nel 2015 c’era stata la svolta.

La morte – L’uomo è stato trovato morto venerdì mattina nella sua cella durante un controllo di routine da parte degli agenti della polizia penitenziaria, che nulla hanno potuto fare per rianimarlo. Il principale sospettato per il delitto è un compagno di cella di Palma.

Dna – Campioni del suo Dna estratti dai fazzoletti con i quali si soffiava il naso durante un periodo di raffreddore erano stati giudicati perfettamente compatibili con il Dna trovato sul corpo della bambina diciotto anni prima. Da lì aveva avuto inizio un processo che si era concluso con la condanna all’ergastolo.

