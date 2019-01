Oroscopo di domani | TPI | Giorno | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI TPI – Vuoi o non vuoi, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna. Insomma, ci siamo “affidati” agli astri.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani:

Oroscopo di domani martedì 15 gennaio 2019 | Cosa dicono gli astri

Ariete

Un inizio settimana turbolento per il vostro segno sia per quanto riguarda l’amore che il lavoro. Giove, che si trova nel segno del Sagittario, vi darà energia ma dovrete fare molta attenzione a non dosarle nel modo sbagliato perché potrebbero arrivare problematiche da risolvere. Saturno è infatti in quadratura con l’Ariete e vi mette in allerta: stare lontani dalle grandi imprese senza esservi preparati a dovere.

Anche in amore sono previsti disagi e turbolenze: l’importante è mantenere la calma e non partire per la tangente.

Toro

La Luna nel vostro segno, insieme anche alla congiunzione di Mercurio e Saturno nel Capricorno, vi faranno avere una settimana molto positiva. Addirittura questi giorni potrebbero verificarsi importanti svolte, sia sotto il profilo professionale che sentimentale. Per i nati sotto questo segno, infatti, sta per cominciare un nuovo capitolo della vita e il voltare pagina si rivelerà davvero significativo.

L’ottima influenza astrale nel Toro vi farà avere quel pizzico di determinazione ed energia in più necessari ad affrontare nuove e appaganti sfide.

Oroscopo di domani | Gemelli

Attenzione Gemelli, perché il vostro “pianeta guida”, Mercurio, non è in una posizione particolarmente favorevole: vi sentite stanchi, negativi, privi di vitalità. I problemi della giornata, come anche la routine, vi sposseranno particolarmente, facendovi sentire più pesanti e difficili tutte le attività della giornata.

Visto il mood, tenetevi pronti a chiedere una mano a qualcuno e dividere pesi e impegni. Prendete un bel respiro e agite con calma in modo tale da evitare lo svilupparsi di ulteriori problematiche o lo scoppio di polemiche che vi renderebbero ancora più stanchi e impazienti.

Cancro

La Luna, dopo avervi giocato brutti scherzi soprattutto nell’ultimo periodo, torna in una buona posizione e influenza in modo positivo il vostro segno. In effetti, cari Cancro, sta per arrivare per voi una bella dose di calma e serenità, quindi giocatevela bene. Non pensate a Mercurio e Saturno che, rimanendo in posizione opposta al Cancro, potrebbero ostacolare questa vostra carica di positività.

Giove è nel posto giusto e vi manda una buona influenza; attenti solo a non prendere decisioni troppo precipitosamente perché potreste pentirvene. Meglio attendere e, magari, delegare qualcun’altro.

Leone

Problemi, cattivo umore e insoddisfazione professionale. Purtroppo al Toro non aspetta una grande giornata; anzi, giornate. Si tratta infatti di un periodo in cui, soprattutto a lavoro, il Leone risente dell’influenza della Luna nel segno, la quale porterà i nati sotto questo segno ad essere particolarmente rigidi e intransigenti.

Per quanto riguarda invece amore e sentimenti, anche qui il Leone dovrà fare i conti con qualche mal di pancia che perà lo costringerà a riflettere e rivedere molti suoi concetti e convinzioni al fine di andare incontro al partner.

Oroscopo di domani | Vergine

Giove nel segno del Sagittario crea non pochi problemi alla Vergine, la quale si troverà ad affrontare una giornata carica di tensioni e problemi. I mille impegni sembreranno una montagna troppo difficile da scalare, quindi prendete coraggio e cominciate a mettere un piede dietro l’altro: arrendervi non è la giusta soluzione e vi farà sentire peggio.

Tutti i settori della vostra vita, inoltre, sono condizionati dalle influenze negative della Luna, quindi forse meglio non prendere decisioni importanti.

Bilancia

Siete troppo carichi di ansia e agitazione in questo periodo e Mercurio e Saturno, entrambi congiunti in Capricorno, potrebbero portarvi ad assumere un comportamento che non è generalmente vostro. Fate attenzione, dunque, a non uscire troppo dal seminato con atteggiamenti insoliti e trasgressioni varie: non è il momento giusto e potreste pentirvi delle vostre azioni in futuro.

Amore, Lavoro e Famiglia sono tre campi in cui la prudenza non è mai troppa. Forse è opportuno ritornare alle dentro alle vostre regole stabilite.

Scorpione

Gennaio sembra essere il vostro mese, cari nati dello Scorpione. State vivendo – e continuerete a vivere – giornate all’insegna della positività e dell’ottimismo. Un cocktail ottimo per portare a termine obiettivi professionali e lavori a cui state dedicando parecchio tempo ed energia.

Anche in campo sentimentale è un periodo fortunato, sia per chi è single che per chi sta in coppia: il grande fascino che vi ammanta ultimamente vi porterà a fare nuovi incontri e ad essere maggiormente attenti alle esigenze del partner.

Sagittario

Per il Sagittario potrebbero presentarsi un po’ di problemi in campo professionale: la giornata si prospetta infatti piena di problemi da risolvere e di situazioni di complessa gestione. La richiesta per voi è quindi quella di un maggiore impegno e concentrazione per risolvere tutto e sbrogliare la matassa senza che i problemi si trascinino per giorni.

Alcune criticità potrebbero riguardare anche il rapporto con il partner, il quale risentirà del vostro nervosismo per la giornata particolarmente impegnativa.

Oroscopo di domani | Capricorno

La giornata vi richiede di essere particolarmente pazienti e tolleranti al fine di risolvere – e non aggravare – le situazioni difficili che potrebbero presentarsi un po’ in tutti i campi della vita. Soprattutto sul lavoro il consiglio è di fare scorta di tanta buona volontà, perché solo con questa arriveranno anche grosse soddisfazioni.

Nelle ultime settimane, infatti, vi siete trascinati un po’ di freddezza e questo è il momento di iniziare a sciogliere un po’ il ghiaccio.

Acquario

Se vi sentite stanchi è del tutto normale: nell’ultimo periodo avete accumulato stress e tensioni ed è finalmente arrivato il momento di liberarsene e lasciare spazio a nuove energie positive. Anche se la Luna in Toro potrà rendervi polemici, Giove in Sagittario vi aiuterà ad avere quella giusta dose di ironia utile ad alleggerire sia la giornata che il vostro atteggiamento.

Vi attende un grande recupero soprattutto sotto il profilo amoroso.

Pesci

Se i nati di questo segno iniziano a guardare dalla parte giusta, allora potranno accorgersi delle nuove prospettive ed opportunità che li attendono. Serve solo liberarsi da insicurezze e paure per poter “spiccare il volo”, quindi Pesci, non aver paura di cadere e fatti ristorare dall’aria fresca che ti viene in viso.

Sono lì che ti aspettano tante novità in campo professionale e anche sotto il profilo dei sentimenti è ora di non dare in escandescenza e di soffermarsi sulle cose importanti.

Oroscopo di domani | Cos’è la Ruota dello Zodiaco

La Ruota dello Zodiaco è suddivisa in dodici parti uguali che rappresentano i dodici Segni Zodiacali. Ciascuno di loro occupa 30 gradi nel Cerchio Zodiacale: nel momento in cui si nasce, il sole ha una posizione all’interno di uno dei dodici segni e questo determina il nostro segno di nascita. Ogni segno zodiacale è diviso in tre decadi: la prima va dallo 0 ai 10 gradi, la seconda va dai 12 ai 20 gradi e le terza dai 20 ai 30 gradi.

Oroscopo di domani | Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

I segni di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

I segni di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

