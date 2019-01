La vita è una cosa meravigliosa: tutto quello che c’è da sapere sul film di Carlo Vanzina in onda su Canale 5

La vita è una cosa meravigliosa | Film | Cast | Trailer | Canale 5 | Brignano | Proietti | Salemme | Streaming

LA VITA È UNA COSA MERAVIGLIOSA – Quattro storie all’apparenza indipendenti che si incrociano fino a confluire in un unico racconto, fatto di gag divertenti e situazioni ad alta comicità.

La vita è una cosa meravigliosa è una commedia del 2010 diretta da Carlo Vanzina, con un cast d’eccezione composto da Gigi Proietti, Vincenzo Salemme, Enrico Brignano e Nancy Brilli.

Il film va in onda in prima serata su Canale 5 martedì 15 gennaio 2019 a partire dalle 21.20 circa.

La vita è una cosa meravigliosa | Film | Trama

La prima storia è quella di Cesare (interpretato da Enrico Brignano), un poliziotto che spia le vite degli altri attraverso le intercettazioni. Una figura chiave che farà da fil rouge di tutto il film.

Grazie alle sue intercettazioni, Cesare scopre ad esempio che Dorina, la sua fidanzata, fa la escort.

Oppure che Antonio (Vincenzo Salemme), presidente di un importante gruppo bancario, viene continuamente bombardato da parte di molti politici per avere fondi illeciti per finanziare le proprie attività losche.

Tra i personaggi finanziati da Antonio anche il proprietario della clinica dove lavora il chirurgo Claudio (interpretato da Proietti), sposato con Elena (Nancy Brilli).

L’inchiesta giudiziaria coinvolgerà lo stesso Claudio, ma creerà problemi anche ad altri personaggi di La vita è una cosa meravigliosa.

Tra questi anche Laura, una giovane massaggiatrice precaria che viene a casa di Antonio a fare i massaggi alla moglie Federica, o Marco, amico di Cesare, un elettricista innamorato di Vanessa, la figlia di Antonio.

Personaggi accomunati all’inizio da situazioni complesse e paradossali: come detto Cesare scopre che la fidanzata fa la escort, Antonio è ricattato dai politici, Claudio deve fare i conti con un figlio, Luca, che invece di studiare preferisce scommettere e mettersi nei guai.

Ma non solo: Marco viene accusato ingiustamente di un furto che non ha commesso, Vanessa è una ragazza viziata senza un obiettivo preciso nella vita, mentre Elena, eccessivamente gelosa, dopo aver consultato un cartomante si mette in testa che Claudio la tradisca.

Insomma tutte situazioni complesse e all’apparenza tristi. Ma si sa: la vita è una cosa meravigliosa.

Ognuno dei personaggi de La vita è una cosa meravigliosa ritroverà infatti la propria strada e riuscirà a risolvere ansie e difficoltà, nel più classico degli happy end.

La vita è una cosa meravigliosa | Trailer

La vita è una cosa meravigliosa | Cast

Gigi Proietti: Claudio

Vincenzo Salemme: Antonio

Nancy Brilli: Elena

Maurizio Mattioli: Prof. Vittorio Manetti

Enrico Brignano: Cesare

Luisa Ranieri: Laura

Emanuele Bosi: Marco

Virginie Marsan: Vanessa

Orsetta De Rossi: Federica

Elisa Di Donna: Alessia, fidanzata di Marco

La vita è una cosa meravigliosa | Sebastiano Lo Monaco: Prof. Terenzi

Carlo Fabiano: Luca, figlio di Claudio

Sidy Diop: Dada

Julija Majarčuk: Dorina

Anis Gharbi: Mustafa

Rodolfo Laganà: Gigi

Armando De Razza: Dott. Pignoli

Vincenzo Crocitti: Augusto, padre di Marco

Stefano Antonucci: Giovanni, il segretario del Credito Romano

La vita è una cosa meravigliosa | Streaming

Il film La vita è una cosa meravigliosa è trasmesso in prima serata su Canale 5 alle 21.20 martedì 15 gennaio 2019. Canale 5 è disponibile in chiaro al tasto 5 del telecomando sul digitale terrestre, oltre che in HD al canale 505. La rete ammiraglia Mediaset è visibile anche sulla piattaforma Tivusat e su Sky al canale 105 del decoder.

Per chi non potesse seguire il film diretto da Carlo Vanzina comodamente in tv, niente paura. È possibile seguire Canale 5 in diretta streaming grazie al servizio gratuito Mediaset Play, disponibile per pc, smartphone e tablet. Sempre grazie a Mediaset Play è possibile rivedere in qualsiasi momento tutti i contenuti di Canale 5 grazie alla funzione on demand.