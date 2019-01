L’esibizione della ginnasta è perfetta: un 10 alla tenacia | VIDEO

Katelyn Ohashi non è un nome noto come quella di Simone Biles, ma il suo esercizio potrebbe superare, per numero di visualizzazioni, quello della pluricampionessa olimpica. Scrive il magazine Sport Illustrated che la sua esibizione è una di quelle che rappresentano la vera perfezione dello sport.

Katelyn Ohashi, fuori dall’elite mondiale a causa di un infortunio alla spalla subito qualche anno fa, ha preso 10 in questo esercizio al corpo libero nell’Under Armor’s 2019 Collegiate Challenge. Un 10 per la tenacia di questa ragazza che non ha voluto lasciare la ginnastica anche se non può più gareggiare a livello internazionale.

Iscritta all’UCLA (Università della California), per ben quattro volte si è aggiudicata il titolo di campionessa al Visa Championship 2011.

La sua nuova performance, un’esibizione a corpo libero eseguita ai campionati Collegiate Challenge di Anaheim, in California, sta facendo il giro del mondo. La ginnasta di 21 anni originaria di Seattle è riuscita infatti a strappare ai giudici il massimo del punteggio possibile.

E pensate che la giovane atleta, già da tempo considerata una promessa nella sua disciplina, era stata a lungo lontana dalla scena negli scorsi anni per dei problemi fisici. Oggi tutto questo sembra essere solo un lontano ricordo e grazie alla sua esibizione Katelyn sta attirando ancora una volta l’attenzione generale rivelandosi per quello che è: una stella nascente della ginnastica moderna.

Nel suo esercizio lungo un minuto e mezzo, la bravura, l’energia e l’entusiasmo della ragazza sono riusciti a lasciare senza fiato pubblico e giuria. Si è trattato di una sequenza di spaccate e rovesciate eseguita in maniera perfetta su un medley di musiche soul e R&B tra cui riconosciamo anche noti successi di Michael Jackson.